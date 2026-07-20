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明星賽吸8萬人十大話題一次看　郭天信破魔咒、傳奇卡到變裝秀

▲▼2026中職明星賽，明星隊最終獲勝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，明星隊最終獲勝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，明星隊最終獲勝。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中華職棒明星賽一連兩天在台北大巨蛋登場，兩戰都湧進4萬名球迷，合計8萬人進場，從郭天信終結9連敗魔咒、陳鏞基生涯最後明星賽寫下最年長開轟紀錄，到「傳奇卡」讓昔日球星重返戰場，《大富翁》變裝秀、場上趣味互動、全壘打大賽及台港日大牌歌手接力開唱，場內外話題不斷。《ETtoday新聞雲》整理本屆明星賽十大話題，一次回顧兩天大巨蛋最吸睛焦點。

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▲▼2026中職明星賽，郭天信。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，郭天信。（圖／記者李毓康攝）

一、郭天信終結「9連敗魔咒」　自己排打線、二刀流親手收尾

郭天信過去連續4屆明星賽，不論效力台灣隊或明星隊，所屬球隊都吞敗，今年首戰明星隊又以4比7落敗，讓他累積苦吞9連敗。第2戰總教練曾豪駒乾脆把排打線任務交給他「勝負自己扛」，郭天信把自己排在第4棒，最後明星隊靠陳鏞基陽春砲取得1比0領先。

守成過程同樣驚險，6局下許銘傑登板後留下危機，呂彥青接手關鍵「拆彈」，幫忙守住領先。9局下郭天信更親自上演「二刀流」登板，最終守住1比0勝果，正式終結魔咒，也讓這場明星賽成為屬於他的「止敗之戰」。

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基生涯最後一次參加明星賽，與江坤宇復刻當年的合照。（圖／記者李毓康攝）

二、陳鏞基最後明星賽寫紀錄　43歲開轟成史上最年長

生涯最後一次明星賽，陳鏞基留下難忘回憶，第2戰4局上轟出個人生涯明星賽首轟，也是全場唯一分數，以43歲6天改寫明星賽史上最年長開轟紀錄。

到了9局下，陳鏞基還重返生涯熟悉的游擊防區，並與江坤宇搭肩合影，復刻14年前兩人留下的經典照片。從昔日旅美好手到中職頂尖游擊，再到生涯最終季，陳鏞基用全壘打與重返游擊，為最後一次明星賽留下完美句點。

▲▼ 2026中職明星賽，王建民。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽，王建民。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

三、王建民對決蔡其昌　中職首次ABS挑戰成焦點

第2戰8局上演特殊對決，「傳奇卡」王建民登板，面對的竟是中職會長蔡其昌，過程中更啟動中職首次ABS挑戰，電子好球帶意外成為明星賽話題。

蔡其昌隨後擊出中外野滾地球，馬傑森「假摔」讓他形成安打，陳傑憲接著上場代跑。之後陳鏞基登場對決王建民，全場球迷安靜專注欣賞兩位昔日旅美好手交鋒，最終王建民接住投手前滾地球策動雙殺，留下難得畫面。

四、「傳奇卡」OB球星輪番登場　跨世代回憶殺

本屆明星賽推出「傳奇卡」，讓多位退役球星重新披掛上陣，黃忠義、張泰山、高國慶、周思齊、林威助、許銘傑、林恩宇、王建民、林英傑、林智勝等人輪番亮相，讓不同世代球迷找回昔日看球回憶。

其中張泰山更在首戰代打敲出安打，賽後透露原本一度想婉拒邀請，直到看見女兒失望的表情才改變心意。女兒賽後一句「爸爸，當你擊出安打的當下，真的好想哭喔」，也成為明星賽最感人的場外故事之一。

▲▼ 2026中職明星賽，羅戈與布雷克上場擔任壘指。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，羅戈上場擔任壘指。（圖／記者李毓康攝）

五、中職接力韓職「大型變裝秀」　《大富翁》角色攻佔大巨蛋

今年明星賽把角色扮演直接搬進球場，《大富翁》經典角色輪番登場，王念好化身孫小美、宋晟睿扮成阿土伯，還有球員咬著奶嘴上場，各式特殊造型成為兩天賽事吸睛焦點。

球員不只在場邊裝扮，而是真的穿著角色服裝投入比賽。繼韓職明星賽近年以大型變裝秀掀起話題後，中職也用自己的方式加入角色扮演元素，讓明星賽更接近一場大型棒球嘉年華。

六、馬傑森「94+1」背號撞林襄、瑟七喊支持原創　「檸魂歌姬」也來鬧場

馬傑森本屆披上95號戰袍，因原本94號被教練選走，乾脆「加一」改穿95號，恰好與林襄背號相同，「94+1」意外成為場邊話題。

另一邊，王念好日前曾拉高音模仿Uni-Girls成員瑟七替李東洺喊「加油」，明星賽再度上演現場版，瑟七也在應援席笑喊「支持原創」。第2戰6局「檸魂歌姬」檸檬則特別應援王念好，沒想到他遭三振後忍不住朝應援台比出「安靜」手勢；賽後頒獎典禮，她又替陳鏞基唱起經典「哈哈」應援，成為趣味插曲。

▲▼2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

七、曾頌恩全壘打大賽二連霸　下個目標挑戰「大魔王」魔鷹

曾頌恩預賽以12轟排名第一，決賽再敲10轟完成衛冕，成為繼鍾承佑、林智勝之後，中職史上第3位完成全壘打大賽二連霸的球員。

談到未來是否挑戰三連霸，曾頌恩點名曾在全壘打大賽單輪轟出24發的魔鷹（Steven Moya），笑說既然要挑就挑「最強的大魔王」。連續兩年在大巨蛋封王，他也希望能把全力揮擊的好感覺帶回例行賽。

▲賴清德現身。（圖／讀者提供）

▲賴清德現身。（圖／讀者提供）

八、兩戰4萬人滿場　賴清德、韓國瑜、卓榮泰都來了

明星賽連續第3年進軍台北大巨蛋，兩天賽事都吸引4萬名球迷進場，合計8萬人見證年度盛會，滿場歡呼也讓參賽球員印象深刻。

除了球星雲集，場邊同樣星光熠熠，總統賴清德、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰都現身明星賽，從球迷、藝人到政壇人物齊聚，也反映職棒明星賽在大巨蛋加持下，已成為台灣體壇年度大型活動之一。

▲▼ 2026中職明星賽，後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

九、總教練也下場「亂鬥」　林岳平登板、平野惠一合體後藤光尊

今年不只退役OB球星回歸，現役教練也親自下場。統一獅總教練林岳平重新踏上投手丘，最快球速仍有約130公里，儘管自嘲已經變成「餵球速度」，仍成功三振張士綸，他還以「空襲警報」作為登場曲，預告自己可能遭到砲轟。

第2戰平野惠一與後藤光尊也進入內野防區，平野鎮守二壘、後藤擔任游擊。許庭綸擊出三壘滾地球時，江坤宇傳向二壘交給平野，再轉傳一壘完成雙殺，後藤隨即與平野擊掌慶祝，教練團難得重返球員身分，成為另一種不同於「傳奇卡」的跨世代趣味。

十、台港日大牌歌手接力開唱　陳傑憲認不出草蜢爆笑插曲

今年明星賽賽後演唱會集結台灣、香港、日本歌手接力登場，18日由韋禮安、李玖哲及香港傳奇組合草蜢開唱，19日則由日本歌手上杉昇、戴佩妮、蕭煌奇接棒，其中蕭煌奇更同時擔任第2戰開球嘉賓，兩天陣容橫跨不同世代與音樂風格。

場外還出現爆笑插曲，草蜢成員向「台灣隊長」陳傑憲索取簽名球，陳傑憲卻自爆，先前曾在電梯遇見草蜢成員卻沒認出本人，還熱情邀請對方「明天記得來看球」，直到對方表明「我是草蜢，我們要唱歌」，才讓他當場尷尬，最後雙方互換簽名球，也成為明星賽另一段趣味回憶。

▲▼中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職明星賽大巨蛋郭天信陳鏞基王建民

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