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今永昇太下半季首戰7局無失分壓制雙城　睽違近1個月再奪勝投

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

小熊日籍左投今永昇太20日（台灣時間）迎來下半季首場先發，他繳出7局無失分的精采好投，幫助球隊以10比1大勝雙城，贏下明星賽後首個系列賽，今永也收下睽違近1個月的勝投。鈴木誠也則延續火燙手感，不僅選到2次保送，還敲出二壘安打，將連續安打場次推進至8場。

今永首局展現壓制力送給雙城打線三上三下。下個半局鈴木誠也馬上敲出左外野二壘安打開啟攻勢，隨後布雷格曼（Alex Bregman）炸裂兩分砲，幫助小熊先馳得點。

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取得領先後，今永持續封鎖雙城打線，雖然2、3兩個半局都被敲安，但他靠著製造滾地球化解危機。4局上他先保送首名打者，不過隨即讓貝爾（Josh Bell）擊出三壘方向雙殺打，接下來今永被敲出二壘安打，但他仍成功止血，沒讓雙城攻下分數。

小熊打線此戰全面爆發，從首局開始連續4個半局都有分數進帳，4局打完便建立10比0大幅領先。今永5局上再度投出三上三下，取得勝投資格。6局上雖因鈴木誠也發生守備失誤，一度形成二、三壘有人的危機，但最終讓路易斯（Royce Lewis）擊出中外野飛球出局，成功化解失分危機。

今永此役共用99球完成7局投球，被敲6支安打、送出1次四壞保送、飆出4次三振沒有失分，拿下自6月24日對戰大都會以來的首場勝投。本季20場先發累積6勝8敗、防禦率3.91。

鈴木誠也則2打數1安打、選到2次四壞保送並跑回2分，8局因比分懸殊提前退場休息，本季打擊率2成73，另有15轟、48分打點。

關鍵字： 小熊今永昇太鈴木誠也雙城MLB

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