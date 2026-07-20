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「謝謝你，梅西，現在好好哭吧！」外媒深情告白盼他撤回退休

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃決賽中，阿根廷最終在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。隨著比賽終了哨音響起，阿根廷球王·梅西（Lionel Messi）結束了個人的第六次世界盃征程。面對這場被視為國家隊「最後一舞」的落幕，阿根廷權威體育報《奧萊報》（Olé）第一時間發布感性專文，吐露了全體媒體與球迷的最深真心話，盼望他能撤回引退決定，甚至異想天開地希望他能「以43歲之齡在2030年繼續奔跑」。

賽後頒獎典禮上，39歲的梅西從美國總統川普手中接過銀獎牌。當他佇立在原地、凝視著觀眾席時，難掩激動情緒，眼中流下了不捨與遺憾的淚水。「梅西的淚」隨即在社群媒體上洗版，登上各大熱門搜尋趨勢，大批球迷心碎發文，「看著梅西的淚水，我也跟著哭了」、「心裡覺得好酸」。

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《奧萊報》撰文，細數梅西自1987年誕生以來，如何徹底改變了阿根廷足球的歷史。文章回顧了他從早年被貼上「亞軍收割機」標籤、承受無數質疑，到後來在總教練史卡洛尼率領下，於2021年美洲盃、2022年世界盃與2024年美洲盃接連登頂的偉大軌跡，強調「再也沒有人懷疑梅西就是史上最偉大的足球員」。

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

面對梅西在國家隊生涯尾聲做出的引退決定，《奧萊報》在文中難掩不捨地寫道「看樣子，里奧的世界盃故事在此迎來了終幕，因為他已做出國家隊引退決定。多麼希望他能收回成命，在2030年以43歲之齡繼續在世界盃奔跑啊。」

儘管深知歲月與現實的殘酷，媒體與球迷心中仍舊充滿著對這位傳奇球星的無限留戀，渴望這段傳奇能夠延續。

《奧萊報》最後深情寫道，「在「後梅西時代」到來之前，全世界都選擇靜靜地陪伴這位球王：「『後梅西時代』的道路將會無比艱難。然而，現在就讓我們靜靜地陪伴他落淚吧。沒有了『魔法師』的世界，將再也回不去從前…謝謝你，Lionel。」

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 梅西阿根廷世界盃引退奧萊報

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