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「整季都爛透了！」奇澤姆8局致勝轟救洋基　盼一棒轟醒低迷球季

▲Jazz Chisholm Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jazz Chisholm Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在對戰洛杉磯道奇的雙重賽晚場，於8局下轟出打破平手的致勝全壘打，幫助球隊以2比1取勝；相較於比賽結果，奇澤姆賽後更在意的是，這一棒能否成為自己擺脫低潮的轉捩點。

奇澤姆面對道奇後援投手菲利普斯（Evan Phillips），將速球推向左外野反方向，轟出本季第14支全壘打；他表示當下沒有再去思考比賽前段的挫折，只專注於眼前打席。

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「左外野確實非常深，」奇澤姆說，「我就是把比賽前段發生的事情全部忘掉，專注在那一次打席，我只是想用任何可能的方式幫助球隊贏球。」

洋基在雙重賽首戰遭山本由伸完投壓制，以2比8吞敗，晚場前7局也只靠貝林傑（Cody Bellinger）首局的適時安打拿下1分，打線再度陷入沉寂，直到奇澤姆在8局下開轟，才打破1比1僵局。

貝林傑賽後盛讚奇澤姆的反方向長打能力，「那真的是非常、非常關鍵的一棒，能夠把球打向反方向，代表他擁有很強的力量，這是一場非常棒的勝利。」

後援登板、連續解決6名打者的海德里克（Brent Headrick）也表示，「那一棒帶給了我們所需要的火花。」

奇澤姆季前曾為自己設定極高目標，公開表示希望追隨大谷翔平，挑戰單季50轟、50盜，不過截至此役，他的打擊三圍僅.224／.302／.403，累積14轟、26盜，與原先設定的目標已有明顯差距。

談到自己的表現，奇澤姆沒有迴避問題，直言，「我整季的表現都爛透了，數字本身已經說明了一切。」

洋基並未真正期待奇澤姆複製大谷的50轟、50盜壯舉，而是希望他能延續上季加入球隊後的火力，挑戰隊史單季30轟、30盜；洋基過去僅邦茲（Bobby Bonds）與索利安諾（Alfonso Soriano）曾達成此成就。

以目前進度來看，奇澤姆要完成30轟、30盜同樣有一定難度，但在賈吉（Aaron Judge）歸期未定的情況下，洋基仍需要他在剩餘賽季提供更多進攻貢獻。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊現階段最重要的課題，就是提升整條打線的穩定度。

「首先也是最重要的，我們在進攻端必須更加穩定，」布恩說，「我認為這是過去幾週最困擾我們的問題；有幾場比賽，我們在場上的執行不夠乾淨俐落，但就整體而言，我們必須讓打線運轉起來，也必須打得更加全面。」

洋基此役一度在5局下錯失無人出局滿壘的大好機會，史都華（Brock Stewart）先三振多明格茲（Jasson Domínguez），再讓奇澤姆擊出界外飛球出局，接著三振沃爾普（Anthony Volpe），成功化解危機。

布恩談到這段過程時說，「幸好，Jazz後來把一顆球送上了觀眾席。」

對奇澤姆而言，致勝轟的意義不只是幫助球隊贏球，也可能讓他重新確認接下來的調整方向。他坦言，自己整季不斷嘗試修改打擊機制，反而讓狀況更加不穩定。

「我試著改變一些東西，結果反而讓情況變得更糟，」奇澤姆說，「我覺得這就是為什麼我現在會經歷一個如此起伏的球季；我就是必須堅持下去，即使擊出強勁平飛球卻被接殺，也不能因此又想改變任何東西。」

關鍵字： 洛杉磯道奇、MLB、棒球、大谷翔平、山本由伸、紐約洋基

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