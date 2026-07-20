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梅羅時代終結！2026年「金球獎」最狂混戰　亞馬爾硬碰姆巴佩

▲法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

▲法國巨星姆巴佩以10顆進球獲得美加墨世界盃的金靴獎。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

2026美加墨世界盃正式落幕，西班牙睽違16年封王，連帶讓10月由法國雜誌《法國足球》設立的金球獎（Ballon d'Or）陷入近年罕見的「史上最大混戰」。在4大熱門候選人中，呈現出「團隊榮譽」與「極致個人數據」的激烈拉扯，誰能捧起足壇最高榮譽引發全球球迷熱烈爭論！

姆巴佩3大金靴神數據　決戰雙冠王亞馬爾

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目前最受社會大眾矚目的兩大熱門，分別是西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal）與法國神鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）。亞馬爾不僅幫助西班牙捧起世界盃，更隨巴塞隆納拿下雙冠王，手握巨大的團隊榮譽優勢。另一方面，姆巴佩本季雖然「四大皆空」無緣團隊獎盃，但個人數據堪稱鬼神，一口氣包辦世界盃（10球）、歐冠（15球）與西甲（25球）三大賽事金靴，極端火熱的進球績效讓他穩居奪獎大熱門。

▲▼亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬爾捧起大力神盃。（圖／達志影像／美聯社）

肯恩比肩C羅單季61球　魯伊斯默默贏下一切

另外兩位強力競爭者同樣來勢洶洶。效力拜仁慕尼黑的英格蘭隊長肯恩（Harry Kane），本季大爆發狂轟61球，成為繼C羅（Cristiano Ronaldo）後，11年來首位達成此神級數據的球員，並帶領拜仁拿下德甲與德國盃。至於西班牙的魯伊斯（Fabián Ruiz）雖在聲量上不如另外三人，但他不僅是世界盃冠軍班底，更幫助所屬球隊完成歐冠二連霸，是十足的「常勝軍」。

評選標準再遇考驗　梅羅時代後新局

金球獎（Ballon d'Or）是由法國雜誌《法國足球》設立的年度世界最佳球員獎項，被公認為球壇最高的個人榮譽之一。過去十多年來，金球獎幾乎被梅西（Lionel Messi）的8次與C羅的5次所壟斷，近年來得主也多半在頒獎前就毫無懸念。然而今年在「冠軍獎盃」與「史詩級個人數據」產生嚴重分歧下，金球獎不再是單一標準能衡量，外界也紛紛提出多元角度的預測。這場神仙打架的爭奪戰，距離10月頒獎典禮還有三個月，勢必將持續佔據各大媒體版面。

關鍵字： 2026世足世界盃金球獎

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