大谷翔平23日先發取消！羅伯斯坦言：不是一天兩天就能回來的

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）20日（台灣時間）賽前受訪時透露，大谷翔平原訂23日對費城費城人的先發計畫已取消，至於何時能再度站上投手丘，目前仍沒有明確時間表。他表示，大谷距離投手復出還需要一些時間，「並不是一兩天內就能回來的狀況。」

大谷因左膝發炎缺席今年明星賽，為了緩解症狀還接受了潤滑劑注射治療。雖然無法登板投球，但他仍持續以指定打擊身分出賽，截至20日與洋基雙重賽首戰為止，傷後連續9場比賽都留在打線中，顯示球隊仍希望保留他的打擊火力。

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談到大谷目前的恢復進度，羅伯斯表示，「現階段距離復出還需要一些時間，這不是可以每天觀察、隔天就做出決定的情況。」他也證實，大谷原本預計在23日對費城人的先發安排已經取消，球隊目前尚未規劃新的登板日期。

道奇本季對大谷的投球計畫始終採取謹慎態度。由於他正逐步恢復二刀流身分，球團除了控制每次登板的投球局數與用球數，也持續評估身體狀況，希望避免傷勢反覆。如今左膝發炎打亂復出節奏，道奇勢必將以健康為優先，不急於讓他重返投手丘。

儘管投球進度暫時喊卡，大谷在打擊端依舊是道奇不可或缺的核心戰力。接下來球隊會持續觀察他的膝蓋恢復情況，再決定何時重新啟動投手復出計畫。