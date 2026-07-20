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阿根廷決賽失利後集體神隱　全隊拒訪讓媒體空等2小時氣炸

▲阿根廷輸球讓媒體等兩小時。（圖／截自X:Tancredi Palmeri）

▲阿根廷輸球讓媒體等兩小時。（圖／ 截自X:Tancredi Palmeri ）

記者楊舒帆／綜合報導

阿根廷在2026北中美世界盃決賽延長賽0比1不敵西班牙，衛冕夢碎，賽後又爆出爭議。阿根廷球員集體拒絕出席混合採訪區及其他媒體活動，讓大批記者現場苦等近2個小時，引發強烈不滿。

義大利記者帕爾梅里（Tancredi Palmeri）在社群平台X透露，阿根廷方面賽後通知，他們不會參加決賽後任何媒體活動，「所有媒體站著等了2個小時，全都氣炸了。」

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雖然總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）仍依規定出席賽後記者會，但球員全數缺席混合採訪區。阿根廷足協目前也尚未進一步說明集體拒訪原因。

阿根廷本屆一路闖進決賽，力拚完成世界盃二連霸，最終卻在延長賽遭西班牙絕殺。加上比賽尾聲與終場後接連出現衝突，如今又傳出全隊拒訪，也讓外界對球隊輸球後的態度再添議論。

關鍵字： 阿根廷世界盃拒訪西班牙爭議

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