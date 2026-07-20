西班牙世界盃8戰僅失1球寫歷史　世界級超威門神成最大功臣

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）本屆世足表現超亮眼，最後收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃畫下句點，西班牙決賽中以1比0完封強敵阿根廷，歷經延長賽的艱苦搏鬥後捧起大力神盃。回顧這支「無敵艦隊」的奪冠之路，最令人驚嘆的莫過於他們在擴軍至48隊的密集賽程中，漫長的8場征戰竟僅僅丟掉1 球，打破世界盃歷史紀錄，成為賽會史上失分最少的冠軍球隊。而締造這項神級紀錄的最大功臣，非榮獲本屆金手套獎的門神西蒙（Unai Simón）莫屬。

本屆西蒙繳出現象級的個人表現。他在整屆世界盃狂掃7場零封，直接打破了單屆世界盃由門將保持的最多場零封紀錄。

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在殺入決賽之前，西蒙率領的防線幾乎滴水不漏。唯一能攻破他十指關的，僅有8強戰中比利時前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）接應隊友橫傳的精彩頭槌，這顆失球雖然中斷了西蒙驚人的「世界盃連續650分鐘無失球」歷史紀錄，但也成了他本屆唯一的失分。

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）本屆多次上演精彩撲救。（圖／達志影像／美聯社）

決賽面對強敵阿根廷，西蒙再次展現神勇撲救，頂住對手一波又一波的猛烈攻勢，最終以1比0完封對手。這不僅讓西班牙以全程無敗之姿摘冠，更締造世界盃歷史上球隊在奪冠過程中的「最少失球紀錄」。

西蒙能站穩先發並繳出神級表現絕非偶然。事實上，他在西班牙陣中必須面臨極為激烈的內部競爭，包括身後隨時蓄勢待發的英超金手套得主拉亞（David Raya），以及西甲金手套得主加西亞（Joan García）。

然而，總教練路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）選擇信任西蒙，而他也用無懈可擊的表現回報了這份信任。整個世界盃期間，西蒙在門線前的撲救極其可靠、出擊化解高空球果斷，對禁區的強大掌控力讓對手絕望。此外，他與身前由拉波爾特（Aymeric Laporte）和庫巴爾西（Pau Cubarsí）組成的心腹中後衛搭檔默契十足，構築成賽事中最堅不可摧的防守鐵壁。

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）。（圖／達志影像／美聯社）

憑藉決賽對阿根廷的完封，西蒙迎來他個人世界盃生涯的第9場零封，這使他在世界盃歷史零封榜上又更靠近法國傳奇巴特茲（Fabien Barthez）與英格蘭門將希爾頓（Peter Shilton）的10場紀錄。

儘管傳奇門將卡西亞斯（Iker Casillas）依然被廣泛視為西班牙國家隊歷史上最偉大的門將，但西蒙在本屆世界盃繳出的怪物級成績單與統治力，絕對堪稱西班牙國家隊歷史上最出色的門將之一。

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）