運動雲

>

西班牙世界盃8戰僅失1球寫歷史　世界級超威門神成最大功臣

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）本屆世足表現超亮眼，最後收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）本屆世足表現超亮眼，最後收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃畫下句點，西班牙決賽中以1比0完封強敵阿根廷，歷經延長賽的艱苦搏鬥後捧起大力神盃。回顧這支「無敵艦隊」的奪冠之路，最令人驚嘆的莫過於他們在擴軍至48隊的密集賽程中，漫長的8場征戰竟僅僅丟掉1 球，打破世界盃歷史紀錄，成為賽會史上失分最少的冠軍球隊。而締造這項神級紀錄的最大功臣，非榮獲本屆金手套獎的門神西蒙（Unai Simón）莫屬。

本屆西蒙繳出現象級的個人表現。他在整屆世界盃狂掃7場零封，直接打破了單屆世界盃由門將保持的最多場零封紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在殺入決賽之前，西蒙率領的防線幾乎滴水不漏。唯一能攻破他十指關的，僅有8強戰中比利時前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）接應隊友橫傳的精彩頭槌，這顆失球雖然中斷了西蒙驚人的「世界盃連續650分鐘無失球」歷史紀錄，但也成了他本屆唯一的失分。

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）本屆世足表現超亮眼，最後收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）本屆多次上演精彩撲救。（圖／達志影像／美聯社）

決賽面對強敵阿根廷，西蒙再次展現神勇撲救，頂住對手一波又一波的猛烈攻勢，最終以1比0完封對手。這不僅讓西班牙以全程無敗之姿摘冠，更締造世界盃歷史上球隊在奪冠過程中的「最少失球紀錄」。

西蒙能站穩先發並繳出神級表現絕非偶然。事實上，他在西班牙陣中必須面臨極為激烈的內部競爭，包括身後隨時蓄勢待發的英超金手套得主拉亞（David Raya），以及西甲金手套得主加西亞（Joan García）。

然而，總教練路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）選擇信任西蒙，而他也用無懈可擊的表現回報了這份信任。整個世界盃期間，西蒙在門線前的撲救極其可靠、出擊化解高空球果斷，對禁區的強大掌控力讓對手絕望。此外，他與身前由拉波爾特（Aymeric Laporte）和庫巴爾西（Pau Cubarsí）組成的心腹中後衛搭檔默契十足，構築成賽事中最堅不可摧的防守鐵壁。

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）。（圖／達志影像／美聯社）

憑藉決賽對阿根廷的完封，西蒙迎來他個人世界盃生涯的第9場零封，這使他在世界盃歷史零封榜上又更靠近法國傳奇巴特茲（Fabien Barthez）與英格蘭門將希爾頓（Peter Shilton）的10場紀錄。

儘管傳奇門將卡西亞斯（Iker Casillas）依然被廣泛視為西班牙國家隊歷史上最偉大的門將，但西蒙在本屆世界盃繳出的怪物級成績單與統治力，絕對堪稱西班牙國家隊歷史上最出色的門將之一。

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙門神西蒙（Unai Simón）收下金手套獎。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足西班牙世界盃西蒙金手套零封

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

【川普再開嗆】美軍連7夜猛炸伊朗　全面執行海上封鎖

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

4亞馬爾賽後主動擁抱梅西

519歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

最新新聞

1外媒深情告白梅西　盼撤回退休決定

2川普頒獎後未離場　主席出面提醒畫面瘋傳

3投手大谷付出再等等　羅伯斯坦言恢復仍需時間

4大谷翔平左膝不適照樣狂奔！

5梅羅時代終結！金球獎史上最狂混戰

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366