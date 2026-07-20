川普世足決賽站到捧盃時刻！主席提醒才退場　西班牙封王一度失焦

Donald Trump did not want to let Spain celebrate their win without him #WorldCupFinal pic.twitter.com/6zB9FaCVwC — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) July 19, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

世界盃決賽由西班牙1比0擊敗阿根廷，時隔16年再度高舉大力神盃，不過場邊一段插曲卻意外成為焦點。美國總統川普（Donald Trump）在頒發冠軍獎盃後，並未第一時間離開舞台，而是站在西班牙球員身旁，直到國際足總（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）上前提醒才退場。再加上他現身時遭全場球迷噓聲相迎，相關畫面迅速在社群平台瘋傳。

根據《The Athletic》報導，川普在閉幕典禮步入球場時，現場立刻響起大規模噓聲與口哨聲。報導形容，球迷發出的噓聲甚至蓋過球場播放的音樂，不僅現場聽得一清二楚，就連電視轉播都能清楚收錄。

頒獎典禮上，川普與因凡提諾一同將冠軍獎盃交到西班牙隊長羅德里（Rodri）手中。不過，在西班牙球員準備高舉大力神盃、享受奪冠時刻時，川普並未立即離開舞台，而是持續站在球員身旁。轉播畫面顯示，因凡提諾隨後主動上前拉住川普的手臂，並低聲與他交談，川普才轉身離開，讓冠軍球員完成屬於自己的慶祝時刻。

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相關片段在社群平台迅速流傳，不少網友留言表示，「他一直站在冠軍球員旁邊」、「紙花都灑下來了還沒離開」、「簡直像馬戲團」，讓原本屬於西班牙的封王時刻，多了一段場外插曲。

《The Athletic》指出，川普此次到場也讓球場維安全面升級，所有球迷與工作人員都必須接受更嚴格的安全檢查。此外，當地抗議團體還在通往球場的路線發放特製「紅牌」，呼籲球迷在頒獎典禮期間高舉紅牌，抗議川普、因凡提諾以及體壇與政治之間的關係。

事實上，川普本屆世界盃期間便爭議不斷。美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原本在淘汰賽首戰吞下紅牌，依規定應停賽一場，但FIFA最終宣布將處分延後一年執行，使他得以在16強戰繼續出賽。隨後傳出川普曾致電因凡提諾，引發外界質疑政治力量介入足球事務，也讓FIFA受到不少批評。

▲川普頒發冠軍獎盃後仍留在舞台中央，與西班牙球員一同迎接捧盃時刻，引發外界熱議。 （圖／達志影像／美聯社）

