運動雲

>

川普世足決賽站到捧盃時刻！主席提醒才退場　西班牙封王一度失焦

實習記者陳鈺唐／綜合報導

世界盃決賽由西班牙1比0擊敗阿根廷，時隔16年再度高舉大力神盃，不過場邊一段插曲卻意外成為焦點。美國總統川普（Donald Trump）在頒發冠軍獎盃後，並未第一時間離開舞台，而是站在西班牙球員身旁，直到國際足總（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）上前提醒才退場。再加上他現身時遭全場球迷噓聲相迎，相關畫面迅速在社群平台瘋傳。

根據《The Athletic》報導，川普在閉幕典禮步入球場時，現場立刻響起大規模噓聲與口哨聲。報導形容，球迷發出的噓聲甚至蓋過球場播放的音樂，不僅現場聽得一清二楚，就連電視轉播都能清楚收錄。

頒獎典禮上，川普與因凡提諾一同將冠軍獎盃交到西班牙隊長羅德里（Rodri）手中。不過，在西班牙球員準備高舉大力神盃、享受奪冠時刻時，川普並未立即離開舞台，而是持續站在球員身旁。轉播畫面顯示，因凡提諾隨後主動上前拉住川普的手臂，並低聲與他交談，川普才轉身離開，讓冠軍球員完成屬於自己的慶祝時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關片段在社群平台迅速流傳，不少網友留言表示，「他一直站在冠軍球員旁邊」、「紙花都灑下來了還沒離開」、「簡直像馬戲團」，讓原本屬於西班牙的封王時刻，多了一段場外插曲。

《The Athletic》指出，川普此次到場也讓球場維安全面升級，所有球迷與工作人員都必須接受更嚴格的安全檢查。此外，當地抗議團體還在通往球場的路線發放特製「紅牌」，呼籲球迷在頒獎典禮期間高舉紅牌，抗議川普、因凡提諾以及體壇與政治之間的關係。

事實上，川普本屆世界盃期間便爭議不斷。美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原本在淘汰賽首戰吞下紅牌，依規定應停賽一場，但FIFA最終宣布將處分延後一年執行，使他得以在16強戰繼續出賽。隨後傳出川普曾致電因凡提諾，引發外界質疑政治力量介入足球事務，也讓FIFA受到不少批評。

 ▼川普頒發冠軍獎盃後仍留在舞台中央，與西班牙球員一同迎接捧盃時刻，引發外界熱議。 （圖／達志影像／美聯社）

▲川普頒發冠軍獎盃後仍留在舞台中央，與西班牙球員一同迎接捧盃時刻，引發外界熱議。 （圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： 川普世界盃西班牙FIFA因凡提諾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

4亞馬爾賽後主動擁抱梅西

519歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

最新新聞

1外媒深情告白梅西　盼撤回退休決定

2川普頒獎後未離場　主席出面提醒畫面瘋傳

3投手大谷付出再等等　羅伯斯坦言恢復仍需時間

4大谷翔平左膝不適照樣狂奔！

5梅羅時代終結！金球獎史上最狂混戰

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366