阿根廷帕雷德斯終場鎖喉加西亞　英格蘭傳奇前鋒痛批：輸球也該有風度

▲阿根廷輸球又失控！（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃冠軍戰在終場哨響後爆發激烈衝突，阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）賽後與西班牙球員加維（Pablo Gavira）及加西亞（Eric García）發生推擠，期間更被拍到雙手掐住加西亞頸部。

西班牙與阿根廷在決賽正規時間內難分勝負，比賽一路進入延長賽；最終西班牙靠著托雷斯（Ferran Torres）攻入致勝球，驚險擊敗衛冕軍阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍。

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PAREDES COGIÓ DEL CUELLO A ERIC GARCIA… Y GAVI FUE A DEFENDERLE #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/igNrNUGLo0 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 19, 2026

不過，雙方球員在高張力的比賽結束後情緒仍未平復，帕雷德斯對比賽結果相當不滿，終場哨響後與加西亞爆發衝突。

從現場畫面可見，帕雷德斯一度將雙手放在加西亞頸部，隨後加維上前介入，雙方又進一步拉扯、扭打，場面一度相當混亂。

主裁判在控制場面後，向帕雷德斯出示第2張黃牌，兩黃變一紅將他罰出場，這也是阿根廷本場比賽出現的第2張紅牌，費南德斯（Enzo Fernández）先前同樣因累積兩張黃牌遭到驅逐，讓阿根廷在比賽後段陷入人數劣勢。

Lo de Paredes viene de:



- Molina le pega un manotazo a Rodri sin venir a cuento cuando corría para celebrar la victoria

- Rodri se da la vuelta y se encara con él para pedirle explicaciones

- Eric García y Gavi van a defenderle y se cruzan con Paredes pic.twitter.com/e1eesIZZmx — BeSoccer (@besoccer_ES) July 19, 2026

英格蘭傳奇前鋒希勒（Alan Shearer）賽後嚴厲批評帕雷德斯的行為，他表示，「帕雷德斯朝某人的臉揮了兩、三記重拳，他明顯就是衝著對方去的，球場上絕對容不下這種行為。」

希勒接著說，「我們知道這場比賽對他們有多重要，也知道輸球有多痛苦，但輸球也有應有的方式；我們已經太多次看到阿根廷出現這種反應，終場哨響後的表現非常糟糕。」