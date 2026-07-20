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2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

▲▼西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙奪下2026世界盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃足球賽正式落幕，西班牙成功粉碎阿根廷的衛冕夢，暌違16年再度捧起大力神盃，並抱走高達5100萬美元的冠軍獎金！阿根廷飲恨收下亞軍，球王梅西賽後難掩失落，英格蘭則收下季軍，寫下隊史次佳成績，本屆48隊完整排名也正式底定。

鬥牛士重返榮耀抱5千萬　梅西爆淚交棒亞馬爾

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西班牙以精湛的球技與強大戰術執行力登頂世界之巔，不僅打破16年來的冠軍荒，更斬獲5100萬美元（約16.3億台幣）的天價冠軍獎金。尋求二連霸的阿根廷無力回天，最終以亞軍3400萬美元作收。當家球星梅西（Lionel Messi）賽後難過落淚，並在場邊與本屆大放異彩的西班牙19歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）英雄相惜擁抱。這個畫面瞬間引爆全球社群網路，許多大眾與球評感嘆，這不僅是一場勝負，更是足壇世代交替的歷史性縮影。

世界盃冠軍將獲得5100萬美元的獎金，國際足總將這屆48支球隊參賽的賽事總獎金提升至創紀錄的8.71億美元，確保亞軍能獲得3400萬美元，同時所有參賽球隊至少能獲得1250萬美元的獎金。

▲▼ 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲2026美加墨世界盃最終排名 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

英格蘭奪季軍創次佳　巴西慘寫隊史第二糟

本屆賽事幾家歡樂幾家愁，英格蘭踢出精彩一役奪下季軍，創下隊史第二佳的榮耀。法國排名第4，而黑馬挪威一口氣衝上第5名，締造隊史最佳紀錄。反觀5度奪冠的傳統強權巴西，本次狀態低迷僅獲得第11名，寫下隊史次糟的難堪紀錄，引起巴西國內球迷怒火與媒體的嚴厲撻伐；地主國美國排在第12名，C羅領軍的葡萄牙則落在第13名。

48強擴軍版圖洗牌　日本穩坐亞洲第一

從宏觀角度來看，2026世界盃是史上首度擴軍至48隊的盛會，總獎金池也隨之大幅提升。只要晉級會內賽的球隊，加上FIFA提供的150萬美元備戰補助，至少都能帶回1050萬美元的豐厚收入。而在亞洲球隊方面，日本最終排在第21名，穩坐亞洲第一把交椅。這次大擴軍不僅帶來商業價值的提升，更展現了全球足球版圖的悄悄洗牌，中型球隊的崛起讓傳統強權不再絕對無敵，也為未來的國際賽事增添更多元、難以預測的懸念。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西亞馬爾

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