梅西賽後哭了！沒能帶阿根廷衛冕　坦言西班牙表現得更好

▲阿根廷球王梅西賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃決賽於當地時間19日在紐約紐澤西體育場落下帷幕，阿根廷最終在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。當比賽結束哨音響起時，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）呆坐在草皮上久久無法動彈，但隨後頒獎典禮他還是情感潰堤淚灑球場，賽後他在受訪時坦言「雖然很傷心，但我們已傾注一切。」

這場被視為梅西世界盃「最後一舞」的決賽，戰況對阿根廷而言極為艱辛。面對以羅德里（Rodri）為首、中場控制力強大的西班牙，年滿39歲的梅西雖然踢滿120分鐘，但在嚴密看防下，阿根廷在正規90分鐘內竟然連一次射門都未能嘗試，創下世界盃決賽歷史上的屈辱紀錄。

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比賽被拖入延長賽後，阿根廷在下半場傷停補時階段先因安佐·費南德斯（Enzo Fernández）遭紅牌罰下而陷入10人劣勢。隨後在延長賽下半場剛開始不久，遭西班牙前鋒費蘭·托雷斯（Ferran Torres）攻入致勝球。全場僅完成2次射門的阿根廷最終體力耗盡，吞下敗果。

賽後頒獎典禮上，梅西從美國總統川普手中接過銀獎牌，當銀獎牌掛上他的頸子、走回球場時，這位球王似乎再也壓抑不住強忍的情感，淚水奪眶而出。

▲阿根廷球王梅西賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

據美國媒體《ESPN》報導，面對衛冕夢碎的殘酷現實，梅西在受訪時坦承了內心的傷痛與失落。他沉痛地表示：「我很傷心。但是我們已經傾注了一切。」但他同時展現了大將之風，坦然接受比賽結果，「坦白說，西班牙表現得更好。我們輸了，並且接受這個結果。」

儘管世界盃的最後一舞未能以捧起金盃畫下句點，但梅西也強調這段旅程的珍貴價值，並向大眾表達了感激之情，「這並不意味著要忘記我們直到現在所成就的一切。我想向我們的人民、隊友們以及阿根廷表達感謝之情。」