運動雲

>

大谷翔平左膝不適照樣狂奔！雙重賽敲3安　道奇挨超前轟無緣橫掃洋基

▲Jazz Chisholm Jr。（圖／路透）

▲Jazz Chisholm Jr.超前轟。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平20日作客紐約洋基，雙重賽合計9打數敲出3支安打、貢獻2分打點；大谷在晚場比賽雖然敲出內野安打，但球隊最終遭到超前轟狙擊，1比2以1分之差落敗，無緣收下3連勝。

大谷在雙重賽第2戰面對曾於2024年效力道奇的左投亞布洛（Ryan Yarbrough），首局上場擊出右外野飛球出局，3局兩出局、一壘有人時，他擊出三壘方向的軟弱滾地球，靠著積極跑壘形成內野安打，但道奇後續未能將他送回本壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局一出局、大谷擊出一壘方向滾地球後全力衝刺，最後僅以些微差距遭到封殺，由於他近期受到左膝發炎影響，這次奮力跑壘也讓外界捏了一把冷汗。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

雙方戰成1比1平手的8局，道奇在一出局、一、二壘有人時迎來得分良機，大谷對決洋基終結者貝德納（David Bednar），但最終揮棒落空遭到三振，未能送回超前分；大谷晚場總計4打數1安打，賽後打擊率為2成90。

道奇原本在8局靠著艾德曼（Tommy Edman）本季第2發陽春砲追平比數，不過後援投手菲利普斯（Evan Phillips）隨即遭條紋軍奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出超前陽春砲，最終道奇未能再次扳平戰局，無緣橫掃洋基。

稍早的雙重賽首戰，大谷同樣以第一棒、指定打擊先發，並敲出先馳得點的適時二壘安打，全場5打數2安打、包辦2分打點，協助道奇搶下勝利。

先發投手山本由伸首戰投滿9局僅失2分，完成大聯盟生涯首場例行賽完投，並收下本季第10勝，大谷兩場比賽合計9打數3安打、2打點，持續在進攻端提供火力支援。

關鍵字： 洛杉磯道奇、MLB、棒球、大谷翔平、山本由伸、紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

張凌赫自豪「找到適合聲線」　嗨唱〈戀愛ing〉差點缺氧XD

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

4亞馬爾賽後主動擁抱梅西

519歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

最新新聞

1外媒深情告白梅西　盼撤回退休決定

2川普頒獎後未離場　主席出面提醒畫面瘋傳

3投手大谷付出再等等　羅伯斯坦言恢復仍需時間

4大谷翔平左膝不適照樣狂奔！

5梅羅時代終結！金球獎史上最狂混戰

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366