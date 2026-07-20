大谷翔平左膝不適照樣狂奔！雙重賽敲3安　道奇挨超前轟無緣橫掃洋基

▲Jazz Chisholm Jr.超前轟。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平20日作客紐約洋基，雙重賽合計9打數敲出3支安打、貢獻2分打點；大谷在晚場比賽雖然敲出內野安打，但球隊最終遭到超前轟狙擊，1比2以1分之差落敗，無緣收下3連勝。

大谷在雙重賽第2戰面對曾於2024年效力道奇的左投亞布洛（Ryan Yarbrough），首局上場擊出右外野飛球出局，3局兩出局、一壘有人時，他擊出三壘方向的軟弱滾地球，靠著積極跑壘形成內野安打，但道奇後續未能將他送回本壘。

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6局一出局、大谷擊出一壘方向滾地球後全力衝刺，最後僅以些微差距遭到封殺，由於他近期受到左膝發炎影響，這次奮力跑壘也讓外界捏了一把冷汗。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



雙方戰成1比1平手的8局，道奇在一出局、一、二壘有人時迎來得分良機，大谷對決洋基終結者貝德納（David Bednar），但最終揮棒落空遭到三振，未能送回超前分；大谷晚場總計4打數1安打，賽後打擊率為2成90。

道奇原本在8局靠著艾德曼（Tommy Edman）本季第2發陽春砲追平比數，不過後援投手菲利普斯（Evan Phillips）隨即遭條紋軍奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出超前陽春砲，最終道奇未能再次扳平戰局，無緣橫掃洋基。

Jazz Chisholm Jr. gives the lead right back to the @Yankees pic.twitter.com/GJ0sjXLdJm — MLB (@MLB) July 20, 2026

稍早的雙重賽首戰，大谷同樣以第一棒、指定打擊先發，並敲出先馳得點的適時二壘安打，全場5打數2安打、包辦2分打點，協助道奇搶下勝利。

先發投手山本由伸首戰投滿9局僅失2分，完成大聯盟生涯首場例行賽完投，並收下本季第10勝，大谷兩場比賽合計9打數3安打、2打點，持續在進攻端提供火力支援。