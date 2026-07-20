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瑪丹娜、BTS豪華陣容也救不了！世足中場秀拖27分鐘辣評：像垃圾

▲瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、小賈斯汀（Justin Bieber）與BTS。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪丹娜與巴西傳奇羅納迪紐、羅納度同台。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026北中美世界盃決賽首度導入「超級盃式」中場秀，找來瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、小賈斯汀（Justin Bieber）與BTS等巨星同台，但中場舞台設置加上表演拖到27分鐘，卻引爆批評。英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）直言，「老實說，這場表演像垃圾。」《獨立報》首席足球記者德萊尼（Miguel Delaney）更痛批，中場秀是「反足球的醜陋產物」。

▲瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、小賈斯汀（Justin Bieber）與BTS。（圖／達志影像／美聯社）

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▲BTS。（圖／達志影像／美聯社）

這場11分鐘演出由Coldplay主唱克里斯・馬汀（Chris Martin）協助製作，瑪丹娜與巴西傳奇羅納迪紐（Ronaldinho）、羅納度（Ronaldo）同台，BTS演唱〈Dynamite〉，夏奇拉則與Burna Boy帶來世界盃官方歌曲〈Dai Dai〉。

不過《今日美國》評論指出，演出最大問題是「人太多、時間太少」，短時間塞入大量明星與橋段，讓整體顯得雜亂。部分球迷也批評預錄感過重，與世界盃決賽應有的緊張氣氛格格不入。

▲瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、小賈斯汀（Justin Bieber）與BTS。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏奇拉（Shakira）。（圖／達志影像／美聯社）

更大爭議來自中場休息時間。FIFA原先告知兩支決賽球隊，包含舞台搭建與拆除約20分鐘，實際卻拖到27分19秒才恢復比賽，遠超一般15分鐘中場休息。運動科學家也警告，休息時間過長可能導致球員肌肉溫度下降，增加重新投入高強度比賽後的受傷風險。

FIFA去年已在世俱盃決賽試行中場秀，如今正式搬上世界盃決賽舞台，雖然成功製造娛樂話題並結合公益募款，但是否適合足球最高殿堂，也在這場演出後留下巨大爭議。

▲瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、小賈斯汀（Justin Bieber）與BTS。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈斯汀（Justin Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

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