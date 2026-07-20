首度橫跨歐非兩洲！2030世界盃3國聯辦6國有比賽

▲2026世界盃由西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隨著2026世界盃足球賽在台灣時間20日由西班牙奪冠後畫下完美句點。下一屆、2030年FIFA世界盃相關資訊也曝光！由於2030年適逢創辦100週年，本屆賽事將由歐洲的西班牙、葡萄牙以及北非的摩洛哥共同舉辦，絕大多數的賽事也將在這三個國家進行，寫下世界盃歷史上首次橫跨歐洲和非洲兩個大洲的壯舉。

致敬首屆百週年 南美三國將辦百年紀念賽

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為向1930年的首屆大賽致敬，國際足總特別安排了極具歷史意義的跨洲賽事，在慶祝首屆世界盃舉辦100週年的背景下，大賽預計將以初代王者兼主辦國烏拉圭、亞軍阿根廷，以及當時便設有南美國家足球協會總部的巴拉圭這南美3國作為會場，在開幕期間各自舉行1場比賽。

因為這特殊安排，所以2030年總計將有6個國家牽涉其中，參賽球隊不僅會跨越國界，更將跨越不同的大洲來回移動。這也讓2030年大賽預定於6月8日至7月21日舉行，為期44天的賽程將使其成為有史以來歷時最長的世界盃，超越2026年的39天，這正是因為百年華誕慶祝活動所需的跨洲旅行所致。

橫跨三大洲21座球場 摩洛哥打造全球最大體育場

在主辦城市的分布上，預計將在6個國家、18個城市、21座球場舉行。西班牙預計在馬德里、巴塞隆納、塞維亞等多座城市設有球場；葡萄牙的賽事集中在里斯本與波多；摩洛哥則以卡薩布蘭卡、拉巴特、馬拉喀什等地為支柱，其中卡薩布蘭卡正在建設中的哈桑二世體育場擁有115000個座位，預計將成為世界最大的足球場。

南美洲的三場百年紀念賽則將分別在烏拉圭蒙特維多的世紀球場、阿根廷布宜諾斯艾利斯的紀念碑球場，以及巴拉圭亞松森的奧斯瓦爾多·多明格斯·迪布球場舉行。這場橫跨三大洲的百年盛會，不僅重塑了世界盃的舉辦地圖，更讓總計6個國家共同牽涉其中，成為足球史上地理跨度最為雄心的一屆賽事。

▲FIFA世界盃冠軍大力神盃。（圖／達志影像／美聯社）

參賽隊伍恐擴編至64隊？FIFA主席透露未來討論走向

除了賽事規模與主辦版圖的擴大外，未來參賽隊伍數量也成為焦點。國際足總主席因凡蒂諾先前針對將參賽國家與地區進一步擴大、增加至64支球隊的可能性提及，這將是本屆大賽結束後毫無疑問會被檢討與討論的課題。若與過去的32支球隊相比，這將是雙倍的增長，因凡蒂諾說明其理由是為了讓所有國家都能夠夢想參加世界盃，如果不給小國家機會，他們就會失去進步的意願。然而，由於球員與主辦國負擔增加等問題令人擔憂，世界盃的擴大路線未必能直接與大賽價值的提升劃上等號，也讓未來的討論備受矚目。

接棒2030創新模式 2034世界盃落腳沙烏地阿拉伯

隨著2030年由三國主辦與南美三國開幕的創新模式確立，國際足總也在同場特別代表大會上確認了下一站走向，隨後的2034年世界盃將由沙烏地阿拉伯主辦，延續近年來橫跨亞、歐、非與美洲的大規模辦賽浪潮。