西班牙擊敗「丟臉」阿根廷奪世足冠軍　BBC盛讚：這是足球的勝利

▲西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

西班牙在2026年世界盃決賽經過延長賽擊敗阿根廷，靠費蘭・托雷斯（Ferran Torres）第106分鐘致勝球，奪下隊史第2座世界盃冠軍。英國《BBC》賽後以「足球的勝利」形容西班牙封王，同時批評阿根廷場上表現與賽後衝突「令人難堪」。

西班牙全面壓制 阿根廷90分鐘零射門

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西班牙全場控球率65％，預期進球值（xG）1.94，共20次射門、11次射正，阿根廷正規90分鐘則沒有任何射門，直到第117分鐘才由梅西（Lionel Messi）完成全隊第一腳攻門。

前英格蘭隊長席勒（Alan Shearer）表示，「毫無疑問，正確的球隊贏了。從頭到尾都是西班牙控制球權，他們才是想踢足球、創造機會的一方。這是足球的勝利，西班牙配得上冠軍。」

阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）完成11次撲救，創有紀錄以來世界盃決賽單場最多撲救紀錄。西班牙門將烏奈・西蒙（Unai Simon）則在本屆8場比賽完成7場零封，獲選金手套獎。

西班牙本屆賽事僅失1球，寫下世界盃冠軍球隊最少失球紀錄。羅德里（Rodri）決賽完成101次傳球，19歲庫巴西（Pau Cubarsi）更有121次，世界盃決賽史上僅3次單場百次以上傳球，西班牙就包辦2次。

阿根廷賽後爆衝突 魯尼狠批「令人難堪」

阿根廷在比賽末段與賽後再度引發爭議。恩佐・費南德茲（Enzo Fernandez）先因抗議判決吃牌，隨後鏟倒庫巴西再吞黃牌遭驅逐。終場後，帕雷德斯（Leandro Paredes）又與羅德里、加維（Gavi）等人發生衝突，莫利納（Nahuel Molina）也被拍到疑似揮拳。

前英格蘭球星魯尼（Wayne Rooney）批評，「比賽已經結束，看到這種行為真的令人難堪，這是不能接受的。」前英格蘭門將喬・哈特（Joe Hart）更直言，「阿根廷完全沒有理由抱怨，這些行為令人作嘔。」

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後落淚，雖認為若維持11人比賽走向可能不同，但仍坦言，「他們配得上勝利，這就是現實。」

西班牙繼2010年後再度登上世界之巔，《BBC》總結，無論從比賽內容甚至「道德層面」來看，這都是正確的結果。

▲西班牙梅里諾（Mikel Merino）。（圖／達志影像／美聯社）