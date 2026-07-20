運動雲

>

西班牙擊敗「丟臉」阿根廷奪世足冠軍　BBC盛讚：這是足球的勝利

▲2026世界盃個人獎項出爐，西班牙奪冠又囊括三獎成最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

西班牙在2026年世界盃決賽經過延長賽擊敗阿根廷，靠費蘭・托雷斯（Ferran Torres）第106分鐘致勝球，奪下隊史第2座世界盃冠軍。英國《BBC》賽後以「足球的勝利」形容西班牙封王，同時批評阿根廷場上表現與賽後衝突「令人難堪」。

西班牙全面壓制　阿根廷90分鐘零射門

[廣告]請繼續往下閱讀...

西班牙全場控球率65％，預期進球值（xG）1.94，共20次射門、11次射正，阿根廷正規90分鐘則沒有任何射門，直到第117分鐘才由梅西（Lionel Messi）完成全隊第一腳攻門。

前英格蘭隊長席勒（Alan Shearer）表示，「毫無疑問，正確的球隊贏了。從頭到尾都是西班牙控制球權，他們才是想踢足球、創造機會的一方。這是足球的勝利，西班牙配得上冠軍。」

阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）完成11次撲救，創有紀錄以來世界盃決賽單場最多撲救紀錄。西班牙門將烏奈・西蒙（Unai Simon）則在本屆8場比賽完成7場零封，獲選金手套獎。

西班牙本屆賽事僅失1球，寫下世界盃冠軍球隊最少失球紀錄。羅德里（Rodri）決賽完成101次傳球，19歲庫巴西（Pau Cubarsi）更有121次，世界盃決賽史上僅3次單場百次以上傳球，西班牙就包辦2次。

阿根廷賽後爆衝突　魯尼狠批「令人難堪」

阿根廷在比賽末段與賽後再度引發爭議。恩佐・費南德茲（Enzo Fernandez）先因抗議判決吃牌，隨後鏟倒庫巴西再吞黃牌遭驅逐。終場後，帕雷德斯（Leandro Paredes）又與羅德里、加維（Gavi）等人發生衝突，莫利納（Nahuel Molina）也被拍到疑似揮拳。

前英格蘭球星魯尼（Wayne Rooney）批評，「比賽已經結束，看到這種行為真的令人難堪，這是不能接受的。」前英格蘭門將喬・哈特（Joe Hart）更直言，「阿根廷完全沒有理由抱怨，這些行為令人作嘔。」

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後落淚，雖認為若維持11人比賽走向可能不同，但仍坦言，「他們配得上勝利，這就是現實。」

西班牙繼2010年後再度登上世界之巔，《BBC》總結，無論從比賽內容甚至「道德層面」來看，這都是正確的結果。

▲▼西班牙梅里諾（Mikel Merino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙梅里諾（Mikel Merino）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 西班牙阿根廷世界盃托雷斯衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

4亞馬爾賽後主動擁抱梅西

519歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

最新新聞

1川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

2梅西賽後哭了　說西班牙表現得更好

3世足中場秀27分鐘辣評「像垃圾」

42030世界盃3國聯辦　共6國有比賽

5亞馬爾奪冠後戴墨鏡狂吃披薩

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

【行人擋車道還反逼車是哪招？】撐傘男一路自信邁步就是不肯退 太扯了！

【下次還敢XD】大屁股柴柴霸佔雙人座！阿嬤氣噗噗 狂飆台語碎碎唸：揪大摳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366