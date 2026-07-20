19歲亞馬爾奪冠後秒變大男孩！戴墨鏡狂吃披薩　甜摟女友超反差

▲亞馬爾賽後戴起墨鏡。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

西班牙19歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）成功奪下2026世界盃冠軍！賽後他第一時間與隊友開心慶祝，隨後戴上酷炫墨鏡，在球場上大口狂嗑披薩，更霸氣摟著女友加西亞（Inés García）放閃。這超反差的「大男孩」行徑瞬間引爆網路熱議，讓全球球迷看見金童最真實的一面。

奪冠第一件事是填飽肚子！大口嗑披薩超接地氣

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剛在足球最高殿堂奪下大力神盃，亞馬爾的慶祝方式卻出乎意料地接地氣。根據外媒《ESPN FC》與相關社群捕捉到的畫面，這位新科世界盃冠軍在賽後滿天彩帶的球場上，戴著超Chill的黑色墨鏡，手裡拿著一片披薩大口狂嗑。這段畫面在社群平台X上瘋傳，許多球迷紛紛笑稱：「大家都忘了，他在球場上再怎麼神，終究還是一個十幾歲的青少年啊！」

Lamine eating pizza after his victory ????



Can't forget he's still a teenager ???? pic.twitter.com/d59HsLWOz1 — ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2026

霸氣摟女友放閃 球場化身大型慶功派對

除了吃披薩補充體力，亞馬爾也沒忘了與最親密的人分享這份歷史性的喜悅。他在一片歡慶的人海中找到了女友加西亞，兩人甜蜜相擁。亞馬爾一邊享受美食，一邊摟著女友的畫面，不僅展現出他不同於賽場上殺氣騰騰的柔情一面，也讓這場世界盃慶功宴增添了不少粉紅泡泡。

World Cup won, Lamine Yamal found his girlfriend Ines Garcia on the field. pic.twitter.com/zfRJOMR5v3 — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) July 20, 2026

網友熱議神童反差萌：高壓職業圈的一股清流

這次的賽後慶祝，亞馬爾用「吃披薩與陪女友」這種最純粹、日常的方式來慶祝世界冠軍，反而更顯得難能可貴。從橫空出世的超級新星，到如今站在世界之巔，亞馬爾在承受全球矚目與巨大壓力的同時，依然保持著青少年的純真與隨性，這種不加掩飾的真實感，正是他能跨越國界、圈粉無數的獨特魅力。