李灝宇敲安續手感！老虎反撲只差一步　2比3不敵天使無緣橫掃

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎台灣重砲李灝宇20日在客場對洛杉磯天使之戰4打數敲出1支安打，不過老虎打線全場火力低落，儘管9局上靠全壘打追到只剩1分差距，最終仍以2比3落敗，無緣完成系列賽橫掃。

李灝宇此役擔任先發二壘手，單場4打數敲出1支安打，9局上兩出局、球隊落後1分時，他成為老虎最後反攻希望，可惜面對天使終結者澤佛詹（Ryan Zeferjahn）未能延續攻勢，成為比賽最後一個出局數。

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賽後李灝宇本季打擊率維持在2成55，另有7支二壘安打、1支三壘安打、4發全壘打與17分打點，這也是他近3場出賽第2場敲安；日前系列賽首戰，他才在9局上兩出局時擊出逆轉兩分打點二壘安打，幫助老虎以2比1擊敗天使。

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老虎開路先鋒麥格尼戈（Kevin McGonigle）首局首打席就開轟，本季第9發全壘打幫助球隊先馳得點；然而天使2局下靠培拉薩（Oswald Peraza）的內野安打追平比數。

老虎先發投手麥茲（Casey Mize）隨後遭強襲球擊中手部提前退場，天使5局下利用索勒（Jorge Soler）的滾地球超前比數，6局下再由內托（Zach Neto）敲出適時安打，將領先擴大至3比1。

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天使先發投手強森（Ryan Johnson）雖然一開賽就挨轟，但隨後迅速回穩，一度連續解決14名打者；他主投5局僅被敲2安，失掉1分，另送出3次保送、飆出5次三振，拿下本季第2勝，防禦率降至6.10。

老虎直到9局上才由格林（Riley Greene）轟出本季第14發陽春砲，將差距縮小為2比3，不過澤佛詹穩住陣腳守下勝利，收下本季第3次救援成功，天使全場敲出9支安打，以3比2險勝；老虎戰績來到46勝53敗，天使則為39勝61敗。