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鄧愷威傷癒首戰2.1局飆3K無失分　太空人遭金鶯橫掃吞4連敗

▲休士頓太空人台灣強投鄧愷威。（圖／路透）

▲休士頓太空人台灣強投鄧愷威。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人台灣強投鄧愷威傷癒重返大聯盟後首度登板，20日面對巴爾的摩金鶯中繼2.1局，僅被敲出1支安打、送出3次三振且沒有失分，成功替球隊穩住戰局；不過太空人打線全場僅攻下2分，終場以2比5落敗，明星賽後遭金鶯3連戰橫掃，也苦吞近期4連敗。

鄧愷威本場於6局上、太空人1比5落後時接替登板，他一上場先投出四壞保送，接著又出現觸身球，讓金鶯攻佔一、二壘，但隨即以橫掃球三振重砲阿隆索（Pete Alonso），化解失分危機。

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鄧愷威7局上連續送出2次三振，再以外野飛球完成3上3下，8局上雖然先被敲出安打，但他親自處理哈勒戴（Jackson Holliday）擊出的投手前滾地球，傳往二壘發動雙殺，後續解決沃德（Taylor Ward）後，完成今日投球任務。

總計鄧愷威中繼2.1局面對9名打者，被敲1安，投出1次保送、2次觸身球，另有3次三振，沒有失分；此役共用46球，其中26顆好球，最快球速93.3英里、約150.1公里，賽後防禦率也從4.36下降至4.21。

太空人先發王牌布朗（Hunter Brown）此役控球失準，主投4.2局被敲3支安打，投出生涯單場新高的6次保送，另有2次觸身球，失掉4分，吞下本季首敗。

布朗退場後，金恩（Bryan King）接手1局再被梅約（Coby Mayo）轟出陽春砲，讓太空人陷入1比5落後。

太空人打線本場敲出7支安打，但得點圈8個打數僅出現1支安打；3局下奧圖維（Jose Altuve）敲出二壘安打，隨後艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）補上帶有打點的二壘安打追回1分，奧圖維8局下再轟出本季第12轟，但球隊無力進一步追趕。

金鶯先發楊恩（Brandon Young）主投7局，只被敲5支安打、失1分，送出7次三振，拿下本季第8勝，金鶯全場雖然只有6支安打，但把握太空人投手群控球不穩的機會攻下5分，完成客場3連戰橫掃。

關鍵字： 鄧愷威、太空人、MLB

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