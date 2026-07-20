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怪物級紀錄製造機！姆巴佩締前所未聞「進球三冠王」

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隨著2026年美加墨世界盃於台灣時間7月20日正式落幕，法國代表隊前鋒基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）在本次賽事中大放異彩，以出賽8場、獨進10球外加4次助攻的驚人表現，榮膺本屆金靴獎（得點王）。儘管法國最終以第4名作收，但姆巴佩在本屆賽事與整個賽季中締造了無數震撼足壇的歷史紀錄。

締造世界盃空前紀錄　連續兩屆穿金靴歷史首人

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姆巴佩在本屆世界盃中展現了壓倒性的個人能力，完成了多達4場單場進球2球的表現，總計量產10個進球。其中，隊友奧利塞（Michael Olise）本屆送出的7次助攻中，有5次皆是直接餵餅給姆巴佩，兩人構築出極具威脅的連線。

姆巴佩也寫下多項世界盃歷史里程碑。他成為世界盃史上首位「連續兩屆」及「兩度」獲得頂尖射手獎項的球員，繼2022年卡達世界盃攻入8球後再度拿下金靴獎。此外，單屆賽事攻入10球的成就，是繼1970年墨西哥世界盃的西德隊穆勒以來，睽違56年再度達成單屆雙位數進球的偉業，史上第4人。

這屆他也將個人生涯世界盃總進球數推升至22球，超越阿根廷球星梅西的21球，獨居世界盃歷代通算進球王。

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

俱樂部與國家隊雙料制霸　達成罕見的「進球三冠王」

姆巴佩的強勢不僅止於國際賽場。根據足球數據統計公司《Opta》指出，在2025-2026賽季中，效力於西甲皇家馬德里的他，同步奪下了西班牙甲級聯賽（25球）與歐洲冠軍聯賽（15球）的進球王。

加上本屆世界盃的10球，姆巴佩成為了史上首位在單一賽季中，同時包攬國內聯賽、歐洲賽事以及世界盃三大舞台得分王的球員，完成了前所未聞的「進球三冠王」偉業，完美展現他無論在俱樂部還是國際大賽都是地球上最具宰制力的得分機器。

姆巴佩雖然在世界盃爭冠失利，2025-2026年球季仍是他再度證明自己世界最佳得分手的一季。

關鍵字： 2026世足姆巴佩世界盃金靴獎梅西皇家馬德里

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