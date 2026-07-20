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進球被裁判沒收！梅里諾賽後傻眼吐真話：「我不知道哪裡犯規」

▲▼西班牙梅里諾（Mikel Merino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙中場大將梅里諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026世界盃決賽上演巔峰對決！西班牙在延長賽第106分鐘，靠著托雷斯（Ferran Torres）的關鍵進球，終場以1比0絕殺由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，成功抱走大力神盃。全場西班牙狂轟對手大門約20次，徹底壓制衛冕軍，寫下歷史新頁。

托雷斯106分鐘致勝一擊　粉碎馬丁尼斯神防守

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此役雙方在常規時間陷入激烈肉搏戰，阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）表現神勇，屢屢化解西班牙猛烈攻勢，將比賽逼入延長賽。戰局在第106分鐘迎來決定性高潮，托雷斯把握門前機會成功破網，打進全場唯一進球。儘管阿根廷在比賽尾聲試圖透過梅西的反撲挽回頹勢，但面對西班牙嚴密的防線，全場僅獲極少數進攻機會，最終無力回天。

96分鐘進球遭沒收　梅里諾：我們掌控了比賽

事實上，西班牙差點在第96分鐘就能提前終結比賽。當時波洛（Pedro Porro）右路傳中，梅里諾（Mikel Merino）起腳遭擋出後，威廉斯（Nico Williams）補射破網，卻被裁判以梅里諾犯規為由將進球沒收。賽後梅里諾受訪時坦言，至今仍不解進球為何被吹判無效，但他強調：「這結果非常公平，我們狂轟了對手大門約20次。即便場地乾燥、球的彈跳不理想，我們依然掌控全局，贏得一切實至名歸。」

終結阿根廷連霸夢　西班牙奪冠引爆全球熱議

隨著終場哨音響起，西班牙成功粉碎了阿根廷尋求衛冕的夢想，為2026年世界盃畫下震撼句點。這場大戰也迅速在社群平台上引爆話題，全球球迷與球評紛紛從多元視角解析這場史詩級戰役；一方面讚賞西班牙整屆賽事保持的壓迫性打法與極高水準，另一方面也感嘆梅西與阿根廷黃金世代在面對強大防線時的無力感。大眾的高度關注與討論，更凸顯了這座冠軍對西班牙足球歷史的非凡意義。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西西班牙

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