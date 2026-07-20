山本由伸沒想雙重賽「照平常投」　102球生涯首完投：最重要是幫牛棚

▲山本由伸沒想雙重賽「照平常投」。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸20日迎戰洋基，在雙重賽首戰繳出9局僅失2分的完投內容，率隊以8比2獲勝。

山本全場僅用102球，被敲4支安打，包括1發陽春砲，送出7次三振，沒有投出任何四壞球或觸身球，拿下生涯首場例行賽完投勝，也連續兩年達成單季10勝。

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山本賽後表示，自己登板時並未因雙重賽而承受額外壓力，「原本登上投手丘時，我並沒有太去想這是雙重賽，而是以和平常一樣的心情進入比賽；不過，能在今天這個雙重賽的日子投到第9局，我覺得真的非常好。」

山本完成完投，更重要的是替牛棚爭取到完整休息空間，他笑著說：「如果能投滿9局，我想除了勝投之外，還能幫助牛棚，對球隊也會帶來許多比結果本身更重要的正面影響。」

「所以可以的話，我當然希望投滿9局，不過，不可能每次都這麼順利，因此我希望自己還是能像平常一樣，持續做好該做的事。」

談到4局挨轟的失投，山本也坦言問題相當明顯，「那一球哪裡做得不好非常清楚，不管怎麼看，都是一顆很容易被打的球；所以我設法轉換心情，繼續面對下一名打者。」

Trent Grisham takes Yoshinobu Yamamoto deep! pic.twitter.com/BKNQWA6dV2 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 19, 2026

即便遭到全壘打攻擊，山本沒有讓失投影響後續節奏，最終仍順利壓制洋基打線，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對這場完投給予極高評價。

「這真的太重要了，畢竟我們正處於連續6場比賽的中段，而且今天還是雙重賽。」羅伯斯表示，「Yoshi真的投得非常出色，他完成了那樣的投球，也展現出那樣的表現；正因如此，他才是我們球隊的王牌。」

羅伯斯指出，讓山本繼續投完9局的關鍵，在於他的用球效率始終維持在理想範圍內。

「因為整場比賽下來，他的用球數一直都非常少，我們是在考量他目前的投球數、身體承受的壓力程度，以及幾個小時後還有另一場比賽要打等因素後，才做出這項決定。」

山本的完投不只幫助道奇拿下雙重賽首戰，也避免球隊過度消耗牛棚戰力；羅伯斯強調，這場比賽所帶來的影響，遠遠超過帳面上的一場勝利。

「單就一場比賽來看，這已經是非常了不起的事情；但這件事對其他所有投手所帶來的加乘效果，更是大到難以估量，它的價值究竟有多高，甚至很難用精確的言語來形容。」

羅伯斯最後再次肯定山本身為頂尖先發投手的價值，「他不只是讓球隊擁有贏球的機會，同時也能讓許多投手的手臂獲得休息；這正是能夠扛起先發輪值最前端、頂尖投手所應具備的特質。」