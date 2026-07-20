運動雲

>

阿根廷主帥哭到說不下去！談39歲梅西未來鬆口：退休由他自己決定

▲▼阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷主帥斯卡洛尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在美加墨世界盃冠軍賽後，對39歲球王梅西（Lionel Messi）在世界盃的驚人表現給予極高評價。他霸氣宣告，梅西就是足球史上的「史上最佳」，歷史地位早已無可撼動，全隊都願為這位隊長傾盡所有。

39歲仍繳神級表現！主帥認證「史上最佳」

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅西以39歲高齡再度踏上世界盃舞台，展現出令人難以置信的競技狀態，讓全球社會大眾與球迷為之瘋狂。斯卡洛尼受訪時直言：「39歲了，各位這真的太不可思議。」他強調，無論梅西在本屆世界盃的表現有多麼令人驚嘆，這對他的評價來說都只是錦上添花，因為在主帥的視角裡，梅西早就毫無懸念地是「史上踏上足球場的最偉大球員」，其傳奇地位早已定案。

凝聚阿根廷全隊！退役時間由他自己決定

面對外界高度關注梅西何時高掛球鞋，斯卡洛尼展現出對愛將的絕對信任與尊重。他透露自己非常了解梅西，深信這位傳奇球星會一直踢下去，直到他自己決定停下腳步為止。斯卡洛尼更感性地表示，梅西強大的領導力深深影響著休息室，不僅國家隊的隊友，就連身邊的所有後勤團隊，都心甘情願為他付出一切，展現出跨越個人數據的團隊價值。

斯卡洛尼受輸球難受　淚崩離開記者會

超越勝負的傳奇遺產！盼球迷為英雄驕傲

回顧梅西披上國家隊戰袍的漫長歲月，他不僅帶領阿根廷寫下光榮歷史，更重新凝聚了整個國家的向心力。斯卡洛尼期盼梅西能為這群並肩作戰的隊友感到自豪，同時他也向廣大社會大眾喊話，希望所有阿根廷人民、甚至全世界的足球迷，都能用多元且感恩的角度為這支國家隊感到驕傲，並將梅西為足壇所傾注的所有奉獻，深深銘記在心。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

【川普再開嗆】美軍連7夜猛炸伊朗　全面執行海上封鎖

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

4最新運彩賠率出爐　挺西班牙封王

519歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

最新新聞

1阿根廷主帥淚崩哭到說不下去

219歲亞馬爾封王3歲萌弟搶鏡爆紅

3山本由伸完投洋基教頭也服了！

4山本由伸生涯首度例行賽完投！

5個人獎揭曉！姆巴佩蟬聯金靴史首人

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

【行人擋車道還反逼車是哪招？】撐傘男一路自信邁步就是不肯退 太扯了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366