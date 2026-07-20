阿根廷主帥哭到說不下去！談39歲梅西未來鬆口：退休由他自己決定

▲阿根廷主帥斯卡洛尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在美加墨世界盃冠軍賽後，對39歲球王梅西（Lionel Messi）在世界盃的驚人表現給予極高評價。他霸氣宣告，梅西就是足球史上的「史上最佳」，歷史地位早已無可撼動，全隊都願為這位隊長傾盡所有。

39歲仍繳神級表現！主帥認證「史上最佳」

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梅西以39歲高齡再度踏上世界盃舞台，展現出令人難以置信的競技狀態，讓全球社會大眾與球迷為之瘋狂。斯卡洛尼受訪時直言：「39歲了，各位這真的太不可思議。」他強調，無論梅西在本屆世界盃的表現有多麼令人驚嘆，這對他的評價來說都只是錦上添花，因為在主帥的視角裡，梅西早就毫無懸念地是「史上踏上足球場的最偉大球員」，其傳奇地位早已定案。

????????️ ????????????: Lionel Scaloni on Messi: "39 years, guys… It’s unbelievable. From my side, I knew it well, and I was completely certain that he would continue playing until he himself decided to stop. His teammates in the national team and everyone around him would give everything… pic.twitter.com/iwpar26iVP — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 19, 2026

凝聚阿根廷全隊！退役時間由他自己決定

面對外界高度關注梅西何時高掛球鞋，斯卡洛尼展現出對愛將的絕對信任與尊重。他透露自己非常了解梅西，深信這位傳奇球星會一直踢下去，直到他自己決定停下腳步為止。斯卡洛尼更感性地表示，梅西強大的領導力深深影響著休息室，不僅國家隊的隊友，就連身邊的所有後勤團隊，都心甘情願為他付出一切，展現出跨越個人數據的團隊價值。

斯卡洛尼受輸球難受 淚崩離開記者會

Lionel Scaloni broke down in tears and couldn’t finish his press conference.



This is honestly a tough watch. ????pic.twitter.com/EkEzYwuAVI — MC (@CrewsMat10) July 19, 2026

超越勝負的傳奇遺產！盼球迷為英雄驕傲

回顧梅西披上國家隊戰袍的漫長歲月，他不僅帶領阿根廷寫下光榮歷史，更重新凝聚了整個國家的向心力。斯卡洛尼期盼梅西能為這群並肩作戰的隊友感到自豪，同時他也向廣大社會大眾喊話，希望所有阿根廷人民、甚至全世界的足球迷，都能用多元且感恩的角度為這支國家隊感到驕傲，並將梅西為足壇所傾注的所有奉獻，深深銘記在心。