山本由伸完投洋基教頭也服了！　盛讚招牌指叉球「真的很出色」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在台灣時間20日作客紐約洋基的雙重賽首戰中，用102球完成9局，僅被敲4支安打、失掉2分，率隊以8比2獲勝，不僅收下本季第10勝，也拿下大聯盟生涯首場完投勝；賽後就連洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言難以突破，直呼山本「表現極其出色」。

山本由伸此役從開賽便迅速進入狀況，首局只用8球就讓洋基打線3上3下，前3局更維持完全比賽內容，憑藉精準控球與多樣化球路，牢牢壓制洋基打者。

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洋基直到4局下才由外野手葛里沙姆（Trent Grisham）敲出本季第11轟，以陽春全壘打突破鴨蛋；不過，洋基此後仍無法有效串聯攻勢，始終找不到破解山本投球的方式，全場僅擊出4支安打。

Yoshinobu Yamamoto finishes off his first career regular season complete game with a painted strikeout https://t.co/anFkoA4Shc pic.twitter.com/sGrmZBMSJw — MLB (@MLB) July 19, 2026

布恩賽後接受洋基轉播單位《YES Network》訪問時表示，「對我們來說，這是一個艱難的早晨。」他特別稱讚山本出色的控球能力，以及靈活搭配不同球種的投球策略。

談到山本的招牌指叉球，布恩更是給予高度評價，「他的指叉球真的非常好，當一名投手像他一樣大量把球投進好球帶，又能投出這樣的內容時，要突破他真的非常困難。」

山本最終用102球完成9局投球，被敲4安、失2分，幫助道奇以8比2擊敗洋基，並達成個人大聯盟生涯首次完投勝。

面對山本幾乎無懈可擊的表現，布恩再次表示，「我必須稱讚他，他今天的表現極其出色。」不過，他也不忘對自家打線提出要求，「我們必須做得更好。」