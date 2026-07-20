運動雲

>

山本由伸完投洋基教頭也服了！　盛讚招牌指叉球「真的很出色」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在台灣時間20日作客紐約洋基的雙重賽首戰中，用102球完成9局，僅被敲4支安打、失掉2分，率隊以8比2獲勝，不僅收下本季第10勝，也拿下大聯盟生涯首場完投勝；賽後就連洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言難以突破，直呼山本「表現極其出色」。

山本由伸此役從開賽便迅速進入狀況，首局只用8球就讓洋基打線3上3下，前3局更維持完全比賽內容，憑藉精準控球與多樣化球路，牢牢壓制洋基打者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基直到4局下才由外野手葛里沙姆（Trent Grisham）敲出本季第11轟，以陽春全壘打突破鴨蛋；不過，洋基此後仍無法有效串聯攻勢，始終找不到破解山本投球的方式，全場僅擊出4支安打。

布恩賽後接受洋基轉播單位《YES Network》訪問時表示，「對我們來說，這是一個艱難的早晨。」他特別稱讚山本出色的控球能力，以及靈活搭配不同球種的投球策略。

談到山本的招牌指叉球，布恩更是給予高度評價，「他的指叉球真的非常好，當一名投手像他一樣大量把球投進好球帶，又能投出這樣的內容時，要突破他真的非常困難。」

山本最終用102球完成9局投球，被敲4安、失2分，幫助道奇以8比2擊敗洋基，並達成個人大聯盟生涯首次完投勝。

面對山本幾乎無懈可擊的表現，布恩再次表示，「我必須稱讚他，他今天的表現極其出色。」不過，他也不忘對自家打線提出要求，「我們必須做得更好。」

關鍵字： 洛杉磯道奇、MLB、棒球、大谷翔平、山本由伸、紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

4最新運彩賠率出爐　挺西班牙封王

519歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

最新新聞

1阿根廷主帥淚崩哭到說不下去

219歲亞馬爾封王3歲萌弟搶鏡爆紅

3山本由伸完投洋基教頭也服了！

4山本由伸生涯首度例行賽完投！

5個人獎揭曉！姆巴佩蟬聯金靴史首人

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

【行人擋車道還反逼車是哪招？】撐傘男一路自信邁步就是不肯退 太扯了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366