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快比哥哥還紅！19歲亞馬爾封王、3歲萌弟搶鏡爆紅

▲亞馬爾（Lamine Yamal）年僅3歲的弟弟凱恩（Keyne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬爾（Lamine Yamal）年僅3歲的弟弟凱恩（Keyne）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西班牙在2026年美加墨世界盃決賽中以1比0力克阿根廷，繼2010年南非世界盃後，睽違16年再度榮膺世界冠軍，而西班牙陣中19歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）除了在場上大放異彩外，他年僅3歲的同母異父弟弟凱恩（Keyne）也意外暴紅，成為本屆賽事最搶鏡的超級小球迷。

在本屆世界盃期間，亞馬爾3歲的弟弟凱恩成了各大媒體與社群平台的寵兒。從小組賽擊敗奧地利時在看台上振臂高呼「¡Vamos!」，到八強賽對陣比利時被轉播鏡頭捕捉到做出各種逗趣鬼臉、吐舌頭，甚至在巨星哥哥抬頭看到時相視而笑，凱恩充滿活力與純真的慶祝畫面在網路上瘋傳。

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許多外媒與球迷紛紛大讚他是「本屆世界盃的最大亮點」與「看台上的超級巨星」。每當西班牙贏球，鏡頭總會捕捉他興奮揮手或與球員家屬同樂的身影，萌翻了全球數千萬球迷。

亞馬爾與弟弟凱恩之間的深厚感情，一直是足壇溫馨的佳話。亞馬爾過去受訪時曾透露，自己成長於物質條件並不優渥的環境，母親生他時年僅16歲，一家人曾過著廚房與臥室在同一個空間的艱辛日子。

▲19歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與年僅3歲的弟弟凱恩（Keyne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲19歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與年僅3歲的弟弟凱恩（Keyne）。（圖／達志影像／美聯社）

正因走過貧苦，如今能夠用自己的成就改變家庭環境、看見母親快樂，以及讓弟弟享有自己當年未曾擁有的幸福童年，成為亞馬爾在球場上拼搏的最大動力，「看到我的小弟弟這麼快樂，我很感動。他對我來說意味著一切，我愛他，感覺他就像是我兒子一樣。」

從2024年歐洲國家盃到如今站上世界盃之巔，凱恩總是穿著小西裝或球衣陪伴哥哥出席各大榮耀時刻。這對相差16歲的兄弟檔，不僅攜手見證了西班牙足球的輝煌盛世，也用最純粹的親情溫暖了全世界球迷的心。

關鍵字： 世界盃西班牙亞馬爾凱恩足球萌娃

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