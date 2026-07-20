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山本由伸生涯首度例行賽完投！　大谷雙安2打點助道奇痛宰洋基

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸20日於紐約作客洋基，在雙重賽首戰繳出大聯盟例行賽生涯首次完投，主投9局僅被敲出4支安打、失掉2分，另送出7次三振且沒有保送，率隊以8比2大勝。

山本賽後收下本季第10勝，連續兩年達成雙位數勝投；大谷翔平也敲出2支安打、貢獻2分打點，成為隊友奪勝的重要助力。

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山本此役展現絕佳壓制力，首局僅用8球便讓洋基打線3上3下，前3局更未讓任何打者上壘，以「9上9下」的完美內容開局。

道奇3局上率先展開攻勢，1出局、一壘有人時，大谷逮中機會敲出飛越右外野手頭頂的適時安打，送回全場第1分，隨後弗里曼（Freddie Freeman）再補上打點，幫助道奇取得2比0領先。

山本直到4局下才首次失分，首名打者葛里沙姆（Trent Grisham）鎖定來球轟出右外野陽春砲，將比分追成1比2，不過山本並未受到影響，隨即穩住陣腳，從該局第2名打者開始，再度連續解決9名打者，一路壓制至第7局。

道奇5局上再添1分，帶著3比1領先進入7局下，山本被首名打者萊斯（Ben Rice）擊出右中外野二壘安打，面臨得點圈有人危機，但他先讓多明格茲（Jasson Domínguez）擊出三壘界外飛球，再接連解決貝林傑（Cody Bellinger）與舒曼（Max Schuemann），力保領先。

道奇打線8局上徹底擊潰洋基牛棚，單局灌進5分，大谷在1出局、一、二壘有人時敲出右外野適時安打，送回個人本場第2分打點，幫助球隊持續擴大差距。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洋基8局下靠沃爾普（Anthony Volpe）的適時安打追回1分，不過山本沒有讓比賽出現變數，即使道奇已取得8比2大幅領先，他仍在9局下續投，並再次演出3上3下，親手為比賽畫下句點。

山本全場共用102球，其中69球為好球，完成9局投球，被敲4安、失2分，送出7次三振，沒有投出任何四壞保送，防禦率降至2.78，戰績提升為10勝6敗；這也是他大聯盟生涯66場先發以來，首次在例行賽投滿9局。

山本過去曾在季後賽兩度完成完投，但例行賽直到旅美第3年才首度達成，更重要的是，道奇今天面臨一日雙重賽，他以一己之力吃完9局，大幅減輕牛棚負擔。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平山本由伸紐約洋基

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