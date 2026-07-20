世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

▲2026世界盃個人獎項出爐，西班牙奪冠又囊括三獎成最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃於台灣時間20日圓滿落幕，西班牙在冠軍賽中經歷延長賽以1比0擊敗衛冕軍阿根廷，勇奪隊史第2座世界盃冠軍金盃。隨著賽事落幕，各大個人獎項與榮譽也正式揭曉，本屆冠軍西班牙成為最大贏家，包辦三項個人獎項。

身為「無敵艦隊」的中場核心與隊長，羅德里（Rodri）本屆展現了壓倒性的比賽主導力，全勤出賽8場。儘管在進球與助攻帳面數據上沒有顯著表現，但他在攻守兩端皆繳出統治級的演出，優異表現獲得高度肯定，奪下金球獎殊榮。

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此外，銀球獎由帶領阿根廷奪下亞軍、繳出8進球4助攻的梅西（Lionel Messi）奪得；銅球獎則由法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）獲得。

本屆金靴獎最後確定由踢進10球並繳出4次助攻的姆巴佩拿下，締造史上第一次金靴獎連霸。金手套獎則由西班牙門將西蒙（Unai Simon）首次奪得，他以8場比賽僅失1球的優異表現，締造歷史最少失分紀錄並帶領球隊登頂。

▲法國巨星姆巴佩締造金靴獎二連霸，成史上第一人。（圖／達志影像／美聯社）

最佳新秀獎頒給了年僅19歲的西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsí）。他本屆賽事場場出賽，與隊友亞馬爾（Lamine Yamal）分別成為世界盃史上第5、第4位在決賽先發並最終捧起冠軍獎盃的青少年球員，並協助球隊打造出7場零封對手的傳奇防線。

▲2026世界盃個人獎項出爐，西班牙奪冠又囊括三獎成最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

2026世界盃個人獎項總覽

大會MVP（金球獎）： 羅德里（西班牙）

銀球獎： 梅西（阿根廷）

銅球獎： 姆巴佩（法國）

金靴獎： 姆巴佩（法國，10球4助攻）

金手套獎： 西蒙（西班牙）

最佳新秀獎： 保·庫巴西（西班牙）

公平競技獎： 荷蘭