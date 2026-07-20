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19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

▲▼梅西、亞馬爾賽後擁抱。（圖／記者林緯平攝）

▲梅西、亞馬爾賽後擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

北美世界盃迎來最高潮，西班牙與阿根廷在決賽血戰至延長賽，最終西班牙以1比0氣走衛冕軍，相隔16年笑擁隊史第2座大力神盃。不過全場最感人的一幕，莫過於39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）賽後與19歲西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal）的世紀擁抱，成為全球社群瘋傳的焦點。

延長賽死鬥！西班牙粉碎阿根廷連霸美夢

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面對世界排名第2的強敵阿根廷，世界排名第1的「無敵艦隊」西班牙展現強大韌性，雙方在正規時間一路僵持，最終在令人屏息的延長賽中，西班牙才以1比0突圍，粉碎了阿根廷的世界盃連霸美夢。這也是西班牙繼2010年後，再次站上世界之巔，整場高張力的對決讓球迷大呼過癮。

跨世代的交替　網讚：足球最美的模樣

比賽哨音響起後，勝負退居二線，全球目光全聚焦在兩隊靈魂人物身上。19歲的亞馬爾走向39歲的梅西，兩位同為巴塞隆納出身的新舊「10號」英雄相惜，深情相擁。對於大眾而言，這不只是一場單純的勝負，更是足壇象徵性的火炬交接，展現了競技體育超越國界與年齡的多元價值，這一幕註定將永載世界盃史冊。

19年前洗澡奇緣　命運劇本迎來完美大結局

這個擁抱之所以賺人熱淚，背後藏著一段長達19年的奇妙緣分。2007年，當時還年輕的梅西參與聯合國兒童基金會（UNICEF）的慈善月曆拍攝，而當時他輕柔沐浴、抱在懷裡的6個月大嬰兒，正是亞馬爾。梅西在決賽前受訪時曾笑說：「看到那張照片時覺得太瘋狂了！當年他還是個嬰兒，現在我們竟在世界盃決賽對決，這簡直難以置信，但這就是現實。」19年後，兩人在足壇最高殿堂頂峰相見，為這段命運般的劇本寫下最動人的結局。

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