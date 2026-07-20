39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

▲梅西落敗後神情哀傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃決賽今（20）日在來終級之戰！西班牙在延長賽靠著托雷斯（Ferran Torres）踢進絕殺球，終場以1比0擊退阿根廷捧起大力神盃。39歲的球王梅西（Lionel Messi）全場遭到嚴防僅有1次射門，只能落寞看著西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）瘋狂慶祝，無緣率隊完成衛冕霸業。

دموع الوداع من الأفضل في التاريخ ???????????????? pic.twitter.com/yJaL1GQHoP [廣告]請繼續往下閱讀... July 19, 2026

費蘭延長賽一擊斃命！阿根廷正規90分鐘0射門慘遭封鎖

本場決賽雙方防守拚搶極度激烈，阿根廷在正規90分鐘內進攻端完全熄火，竟創下令人錯愕的「0射門」紀錄。梅西失去過往神勇，全場僅有1次射門且0射正，僅獲16次觸球機會，賽後評分僅7.2分。雙方僵持至延長賽，西班牙把握住破綻，由托雷斯在關鍵時刻破門成功，一棒擊沉阿根廷的連霸美夢。

亞馬爾激情慶祝對比梅西落寞！姆巴佩超車奪金靴

當主裁判吹響比賽結束哨音，西班牙天才小將亞馬爾與隊友在場中激情狂歡，對比另一頭癱坐在地、神情沮喪的梅西，在球迷眼中形成強烈的「世代交替」殘酷感。此外，原本累積8球的梅西有望爭奪金靴獎，但法國隊姆巴佩在稍早的比賽中梅開二度，將個人進球數推高至10球，讓梅西不僅失去冠軍，也錯失了生涯首座世界盃金靴獎。

6度征戰世足寫傳奇！43歲再戰成懸念

賽前高居世界第一的阿根廷，本屆前7場比賽展現強大宰制力，無奈在最後一役功虧一簣。回顧梅西生涯6度征戰世界盃，共為阿根廷拿下1座冠軍與2座亞軍，並高居世足歷史射手榜第2與助攻榜第1。下一屆世界盃梅西將滿43歲，這場決賽極可能就是他身披藍白戰袍的「世足最終戰」，儘管帶著未竟的遺憾，但絕對無損他足壇第一人的偉大歷史地位。