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川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

▲▼世界盃川普頒獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普頒獎大力神盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃冠軍戰迎來史詩級結局！西班牙在正規時間圍攻未果，逼入延長賽後靠著替補上陣的托雷斯（Ferran Torres）於第106分鐘踢進致勝球，終場1比0氣走衛冕軍阿根廷。賽後由川普親頒大力神盃給「無敵艦隊」，引爆全球高度關注，見證新世代王者誕生。

替補建功！托雷斯106分鐘一錘定音

在紐澤西大都會人壽體育場的滿場觀眾見證下，兩隊激戰至延長賽。第106分鐘，下半場才替補上陣的托雷斯在禁區內把握反彈球機會，起左腳爆射破網，打進全場唯一進球。這一擊不僅突破阿根廷整場的鐵桶陣，也為西班牙鎖定繼2010年後的隊史第二座世界盃冠軍。

阿根廷正規時間「零射門」　恩佐染紅成轉折

本場比賽呈現極端的攻守失衡，展現出截然不同的戰術對抗。西班牙全場狂轟20次射門，反觀阿根廷在正規90分鐘內竟出現「0射門」的難堪數據，創下世界盃決賽史首見紀錄。戰局分水嶺出現在下半場補時階段，阿根廷中場大將恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）吞下第二張黃牌遭驅逐出場，導致藍白軍團在延長賽只能以10人苦撐，最終防線徹底崩潰。

馬丁尼茲狂撲10球創紀錄仍難救主

儘管進攻端全面熄火，阿根廷能將比賽拖入延長賽，全靠門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）的神勇表現。他在正規時間單場撲救10次刷新世界盃決賽紀錄，更在第90加8分鐘飛身擋下亞馬爾（Lamine Yamal）的死角自由球。然而面對兵疲馬乏且少打一人的絕境，最終仍無力回天，梅西帶領阿根廷連霸的夢想正式畫下句點。

川普頒發大力神盃　聚焦全球目光

賽後的頒獎典禮成為跨界熱議焦點。本屆賽事由美加墨聯合舉辦，決賽落在美國本土，賽後由川普出席典禮，親自將象徵最高榮譽的大力神盃交到西班牙隊長手中。這一幕不僅象徵體壇盛事的圓滿落幕，其自帶的社會與政治關注度，也引發大眾多元視角的討論，讓這場賽事在競技之外增添了豐富的歷史意義。

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙川普

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