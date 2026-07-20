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全場54次觸球孤軍奮戰！梅西決賽拚盡全力　最後一舞留遺憾

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西最後一舞沒迎來完美結局。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃足球賽迎來震撼結局！「球王」梅西（Lionel Messi）迎來世界盃生涯的「最後一舞」，可惜劇本未能走向完美。在今（20）日上演的冠軍終極決戰中，阿根廷全場攻勢受挫，最終以0比1不敵防線窒息的西班牙。西班牙成功捧起大力神盃，也讓梅西的世界盃謝幕戰抱憾收場。

梅西拚盡全力燃燒全場　決賽數據盡顯孤勇

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儘管未能帶領「藍白軍團」成功衛冕，39歲的梅西在場上依舊傾盡所有。根據詳細數據統計，梅西在本場決賽中共有54次觸球，展現極強的進攻牽引力；在個人對抗上，他面對西班牙鐵血防線交出3次盤帶全部成功、16次帶球推進的亮眼表現。防守端同樣看得到他的身影，不僅貢獻1次關鍵鏟球，更在11次地面對抗中贏下8次。無奈阿根廷整體攻勢遭到西班牙強力封鎖，梅西孤掌難鳴，始終無法攻破對手大門。

1比0扼殺球王夢　西班牙「地獄級賽程」含金量破表

相較於阿根廷的落寞，西班牙則寫下了世界盃歷史上最艱難的奪冠傳奇。鬥牛士軍團在進入32強淘汰賽後，籤表硬到令人髮指。他們先以3比0輕取奧地利，隨後連續以1比0險勝葡萄牙、2比1力克比利時、1比0氣走奪冠大熱門法國，並在最終決戰以1比0給了阿根廷致命一擊。整趟奪冠之路連斬4大頂級強權，期間總共僅丟掉1球，強悍的團隊壓制力成為他們重返榮耀的最大基石。

傳奇世界盃謝幕　遺憾也是足球的一部分

回顧上屆世界盃，梅西率領阿根廷在卡達圓夢奪冠，生涯成就達到最高峰。本屆他力拚帶領球隊連霸，為世界盃生涯畫下完美句點，可惜最終未能如願。隨著終場哨音響起，梅西在場中央流露出不甘與落寞的眼神，這場「最後一舞」雖然不完美，但他奮戰到最後一刻的身影，依舊為自己的世界盃傳奇史詩寫下了最動人的一頁。

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