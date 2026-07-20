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世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

▲▼世界盃賽後衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕雷德斯賽後出現誇張的肢體表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃迎來最火爆的冠軍戰結局！西班牙在延長賽第106分鐘靠著費蘭·托雷斯（Ferran Torres）的致勝球，以1比0絕殺衛冕軍阿根廷奪冠。未料終場哨音一響，阿根廷帕雷德斯（Leandro Paredes）情緒失控對加維（Gavi）揮拳，引發雙方嚴重衝突。

賽後爆全武行　帕雷德斯失控揮拳

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比起比賽本身的張力，賽後的脫序場面更是震驚全球。就在裁判吹響終場哨、西班牙球員準備衝入球場狂歡之際，阿根廷中場悍將帕雷德斯疑似不滿輸球，與西班牙年輕小將加維爆發激烈口角。根據播畫面顯示，帕雷德斯不僅動手推擠，甚至直接朝加維揮拳，讓原本就緊繃的氣氛瞬間炸鍋，雙方球員與隊職員全數湧入拉扯，場面一度完全失控，為這場頂尖對決留下了難堪的污點。

延長賽致勝絕殺　西班牙重返榮耀

西班牙本場比賽展現了強大的中場控制力，面對阿根廷的鐵血防守也毫不退縮。雙方在正規時間90分鐘內一路僵持，直到延長賽第106分鐘，西班牙才終於撕裂阿根廷防線，由替補上陣的費蘭·托雷斯踢進價值連城的致勝一擊。這一球直接宣判了潘帕斯雄鷹的死刑，也讓西班牙再度捧起大力神盃，成為史上首支同時稱霸男女足世界盃的國家。

阿根廷進攻當機　恩佐染紅種敗因

阿根廷這場衛冕戰踢得荒腔走板，團隊進攻全面當機，全場幾乎沒有製造出具有威脅的射門機會。防守端更是賠上慘痛代價，主力中場恩佐·費南德斯（Enzo Fernández）在下半場傷停補時階段領到單場第二張黃牌，遭到紅牌驅逐出場。這不僅導致阿根廷在延長賽面臨少打一人的絕對劣勢，體力與陣型的崩盤也成為最終被絕殺的致命傷。

梅西連霸夢碎 無緣完美劇本
回顧這場史詩級的決賽，阿根廷原本期盼能用二連霸為梅西（Lionel Messi）的世界盃最後一舞畫上完美句點，但面對新世代西班牙的強勢崛起，老化的阿根廷陣容顯然力不從心。這次賽後的脫序行為，不僅反映出阿根廷球員在龐大衛冕壓力下瞬間潰堤，也讓全球球迷同時看見了競技體育的殘酷與真實面貌。

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