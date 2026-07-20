衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

▲梅西幾乎沒有觸球機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃冠軍賽今（20）日火熱開踢，衛冕軍阿根廷對決「無敵艦隊」西班牙卻陷入史上最難堪絕境！阿根廷在正規90分鐘內竟出現「0次射門」的離譜數據，加上主力中場恩佐（Enzo Fernández）在補時階段吞紅牌，雙方0比0進入延長賽，阿根廷只能以10人苦撐。

衛冕軍遭全面封鎖！90分鐘0射門創紀錄

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面對西班牙極致的傳控打法，阿根廷從開賽就陷入被動。西班牙不僅前場壓迫讓阿根廷無法組織有效進攻，更讓衛冕軍在正規90分鐘內繳出尷尬的「0次射門」數據，寫下世界盃冠軍戰難堪紀錄。

恩佐補時要命紅牌，阿根廷10人苦戰

雪上加霜的是，阿根廷後防線在第43分鐘就遭遇主力中衛馬丁尼茲（Lisandro Martínez）受傷退場的打擊。比賽進入下半場傷停補時第92分鐘，已經身背一張黃牌的中場大將恩佐再次犯規，慘遭裁判出示第二張黃牌驅逐出場，這張致命紅牌讓阿根廷在接下來的延長賽中，面臨少打一人的絕對劣勢。

歷史查證：決賽0射門到底有多慘？

翻開世界盃歷史，決賽進攻熄火並非首例。1990年世界盃決賽，阿根廷面對西德時，馬拉度納被守死，全場幾乎未能組織起任何有效連貫的攻勢，被外界視為史上最難看的決賽之一。而最近一次則是2022年卡達世界盃決賽，法國隊在上半場遭到阿根廷壓制，出現過半場0次射門的窘境。但本場阿根廷是「正規時間90分鐘」0次射門，正式改寫世界盃決賽史上最慘烈的進攻紀錄，他們成為自1966年有數據統計以來，世界盃史上首支在決賽中90分鐘內完全沒有完成任何一次射門的球隊。