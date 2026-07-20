運動雲

>

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西幾乎沒有觸球機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃冠軍賽今（20）日火熱開踢，衛冕軍阿根廷對決「無敵艦隊」西班牙卻陷入史上最難堪絕境！阿根廷在正規90分鐘內竟出現「0次射門」的離譜數據，加上主力中場恩佐（Enzo Fernández）在補時階段吞紅牌，雙方0比0進入延長賽，阿根廷只能以10人苦撐。

衛冕軍遭全面封鎖！90分鐘0射門創紀錄

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對西班牙極致的傳控打法，阿根廷從開賽就陷入被動。西班牙不僅前場壓迫讓阿根廷無法組織有效進攻，更讓衛冕軍在正規90分鐘內繳出尷尬的「0次射門」數據，寫下世界盃冠軍戰難堪紀錄。

恩佐補時要命紅牌，阿根廷10人苦戰

雪上加霜的是，阿根廷後防線在第43分鐘就遭遇主力中衛馬丁尼茲（Lisandro Martínez）受傷退場的打擊。比賽進入下半場傷停補時第92分鐘，已經身背一張黃牌的中場大將恩佐再次犯規，慘遭裁判出示第二張黃牌驅逐出場，這張致命紅牌讓阿根廷在接下來的延長賽中，面臨少打一人的絕對劣勢。

歷史查證：決賽0射門到底有多慘？

翻開世界盃歷史，決賽進攻熄火並非首例。1990年世界盃決賽，阿根廷面對西德時，馬拉度納被守死，全場幾乎未能組織起任何有效連貫的攻勢，被外界視為史上最難看的決賽之一。而最近一次則是2022年卡達世界盃決賽，法國隊在上半場遭到阿根廷壓制，出現過半場0次射門的窘境。但本場阿根廷是「正規時間90分鐘」0次射門，正式改寫世界盃決賽史上最慘烈的進攻紀錄，他們成為自1966年有數據統計以來，世界盃史上首支在決賽中90分鐘內完全沒有完成任何一次射門的球隊。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

39歲梅西封神最後一步！3闖世界盃決賽　追平24年神紀錄

39歲梅西封神最後一步！3闖世界盃決賽　追平24年神紀錄

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

梅西贏10座世界盃也沒用？　小馬拉度納：我爸是外星人

梅西贏10座世界盃也沒用？　小馬拉度納：我爸是外星人

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

39歲梅西封神最後一步！3闖世界盃決賽　追平24年神紀錄

39歲梅西封神最後一步！3闖世界盃決賽　追平24年神紀錄

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD

熱門新聞

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

梅西贏10座世界盃也沒用？　小馬拉度納：我爸是外星人

衛冕軍遭全面封鎖！阿根廷決賽90分鐘「0射門」創最慘紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

2梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

3最新運彩賠率出爐　挺西班牙封王

4世界盃冠軍戰爆全武行！

5梅西比不上　小馬拉度納：我爸外星人

最新新聞

1梅西世界盃最後一戰盡力了！

2郭天信破魔咒發聲

3世界盃冠軍戰爆全武行！

4曾被阿根廷球迷罵翻！梅西用20年完成救贖

5梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【行人擋車道還反逼車是哪招？】撐傘男一路自信邁步就是不肯退 太扯了！

【雙向奔赴的恐龍】機場驚見恐龍溫馨接機　下秒同類現身相擁萌度破表

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366