快訊／阿根廷掛蛋67分鐘「0射門」！雙方爆發衝突0比0僵持

▲阿根廷門將E.馬丁尼茲展現精彩的防守。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世足決賽戰至第67分鐘，衛冕軍阿根廷竟陷入「0射門」的絕對劣勢！西班牙不僅握有壓倒性球權，亞馬爾與隊友更輪番狂轟，所幸阿根廷門神E.馬丁尼茲化身「嘆息之牆」屢屢神撲，雙方目前仍以0比0陷入肉搏僵局。

阿根廷進攻大當機！67分鐘慘遭「0射門」壓制

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尋求連霸的阿根廷在決賽踢到鐵板，面對西班牙無孔不入的傳導，梅西與前場陣容完全被截斷連線，比賽進行至67分鐘，阿根廷竟然沒有出現任何一次射門機會。下半場第46分鐘阿根廷更出現後防傳球瑕疵，險些讓西班牙巴埃納（Alex Baena）兵不血刃破門，全隊攻守節奏面臨極大考驗。

馬丁尼茲一夫當關！隻身擋下無敵艦隊狂轟

儘管阿根廷進攻端全面熄火，但當家門神E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）絕對是力保不失的最大功臣。面對西班牙下半場包含奧爾莫（Daniel Olmo）的禁區外冷箭，以及第67分鐘亞馬爾（Lamine Yamal）精準連線托雷斯（Ferran Torres）的致命頭槌，馬丁尼茲皆以不可思議的反應神勇撲救，瓦解對手一波波猛烈攻勢。

戰況膠著火藥味濃烈 雙方爆發肢體衝突

在西班牙強大施壓下，阿根廷防線持續處於高壓狀態，場上火藥味也逐漸升溫。第52分鐘雙方終於按捺不住爆發激烈的肢體衝突，阿根廷替補上陣的帕雷德斯（Leandro Paredes）因此吞下一張黃牌。雙方在禁區內的卡位越發凶狠，比賽張力已拉到最高點。

歐洲南美雙王爭霸 傳奇對決誰能笑到最後

本屆決賽是世界盃史上首度由現任歐洲與南美洲冠軍交鋒。阿根廷力拚繼1962年巴西後，睽違64年無人能及的「二連霸」神話；2010年霸主西班牙則尋求隊史第二冠。這場同時也是梅西與19歲天才亞馬爾的世紀對決，在最後關頭誰能率先突破僵局，將決定大力神盃的最終歸屬。