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苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

▲▼席丹（Zinedine Zidane）高機率接任法國國家隊主帥位置。（圖／達志影像／美聯社）

▲席丹（左）高機率接任法國國家隊主帥位置。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

法國在美加墨世界盃旅程正式落幕，法國足壇立刻迎來超級震撼彈！據《Euronews》引述法媒最新報導，傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）將於今年9月1日正式接任法國國家隊總教練，宣告德尚（Didier Deschamps）時代即將落幕，也讓全球球迷瞬間沸騰。

傳奇重磅回歸！9月1日走馬上任

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根據法媒報導，席丹的合約與上任細節已敲定，他將在9月1日正式走馬上任，掌舵這支擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）等頂級球星的豪華艦隊。這項人事異動在2026世界盃週期結束後發布，被視為法國足協為接下來2028年歐洲盃提前佈局的最關鍵決策。席丹過往在皇家馬德里締造歐冠三連霸的神級執教功力，讓他成為接手國家隊的不二人選。

終結德尚時代　豪華陣容面臨重組

席丹的到來，意味著從2012年開始執掌兵符、曾率隊奪下2018年世界盃冠軍的德尚即將功成身退。面對法國隊陣容的新老交替，席丹首要任務將是重新凝聚更衣室士氣。外界預期，席丹強調控球與快速攻防轉換的戰術體系，將為法國隊注入全新活水，而他與眾多法國球星的良好關係，也有助於球隊在最短時間內完成磨合。

苦等5年非國家隊不教　席丹如願以償

事實上，自2021年離開皇家馬德里後，席丹便一直處於待業狀態，期間多次拒絕歐洲頂級豪門俱樂部的天價邀約，為的就是等待法國國家隊總教練這個位置。如今這份長達5年的堅持終於開花結果，這位曾以球員身分帶領法國奪下1998年世界盃冠軍的絕對傳奇，將以教練之姿，再次扛起帶領「高盧雄雞」重返巔峰的重責大任。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩席丹

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