苦等5年終於成真！席丹接掌法國隊　德尚14年王朝宣告落幕

▲席丹（左）高機率接任法國國家隊主帥位置。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

法國在美加墨世界盃旅程正式落幕，法國足壇立刻迎來超級震撼彈！據《Euronews》引述法媒最新報導，傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）將於今年9月1日正式接任法國國家隊總教練，宣告德尚（Didier Deschamps）時代即將落幕，也讓全球球迷瞬間沸騰。

傳奇重磅回歸！9月1日走馬上任

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根據法媒報導，席丹的合約與上任細節已敲定，他將在9月1日正式走馬上任，掌舵這支擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）等頂級球星的豪華艦隊。這項人事異動在2026世界盃週期結束後發布，被視為法國足協為接下來2028年歐洲盃提前佈局的最關鍵決策。席丹過往在皇家馬德里締造歐冠三連霸的神級執教功力，讓他成為接手國家隊的不二人選。

????????️ ????????????: Didier Deschamps' message to Zinedine Zidane:



“The legacy I leave to my successor? The potential is there. There are some incredible players who will grow from this experience.



Everything is in place for this France team to remain at the highest level.



I wish the… pic.twitter.com/N3spma8SGJ — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 19, 2026

終結德尚時代 豪華陣容面臨重組

席丹的到來，意味著從2012年開始執掌兵符、曾率隊奪下2018年世界盃冠軍的德尚即將功成身退。面對法國隊陣容的新老交替，席丹首要任務將是重新凝聚更衣室士氣。外界預期，席丹強調控球與快速攻防轉換的戰術體系，將為法國隊注入全新活水，而他與眾多法國球星的良好關係，也有助於球隊在最短時間內完成磨合。

苦等5年非國家隊不教 席丹如願以償

事實上，自2021年離開皇家馬德里後，席丹便一直處於待業狀態，期間多次拒絕歐洲頂級豪門俱樂部的天價邀約，為的就是等待法國國家隊總教練這個位置。如今這份長達5年的堅持終於開花結果，這位曾以球員身分帶領法國奪下1998年世界盃冠軍的絕對傳奇，將以教練之姿，再次扛起帶領「高盧雄雞」重返巔峰的重責大任。