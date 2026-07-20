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39歲梅西封神最後一步！3闖世界盃決賽　追平24年神紀錄

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西不斷寫下紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃再創歷史！阿根廷球王梅西（Lionel Messi）成功率隊殺入冠軍戰，成為足球史上「唯二」3度出戰世界盃決賽的球員，追平巴西傳奇卡富（Cafu）的偉大紀錄。這不僅是阿根廷力拚二連霸的關鍵，更讓全球球迷陷入瘋狂。

跨越12年巔峰！追平巴西傳奇卡富紀錄

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隨著阿根廷挺進2026年世界盃決賽，梅西正式寫下個人生涯的全新里程碑。回顧足壇歷史，在此之前僅有巴西傳奇名將卡富曾於1994、1998及2002年連續三屆踏上決賽舞台。如今，梅西分別在2014、2022與2026年奪下決賽門票，成為史上第2位達成此神級壯舉的球員。更令人驚嘆的是，梅西的3次決賽橫跨了整整12年，展現出他超乎常人的體能維持與賽場統治力。

全球社群沸騰　多元視角熱議連霸之路

這項驚人紀錄立刻在國際體壇與社群媒體引發核彈級討論。大眾關注的焦點不僅僅是阿根廷能否順利捧盃，更多球迷與球評將目光放在「39歲的梅西如何突破體能極限」的戰術運用上。同時，各界也從多元角度探討，若梅西能以核心身份帶領阿根廷完成二連霸，這將徹底封死所有關於「史上最佳（GOAT）」的爭論；反之，西班牙該如何在這場全球矚目的世紀之戰中阻斷梅西的傳奇劇本，也成為各大國際媒體瘋狂分析的戰術焦點。

歲月無法擊敗的男人　傳奇未完待續

回顧梅西的世界盃決賽史，充滿著戲劇性的高低起伏。2014年他在巴西馬拉卡納球場與冠軍擦身而過，留下凝視大力神盃的心碎畫面；直到2022年卡達世界盃，他才終於歷經PK大戰得償所願，為阿根廷奪下睽違36年的冠軍。原本外界預期這已是完美的最後一舞，沒想到這位不屈的阿根廷隊長，竟在2026年再度將球隊扛進決賽。無論最終結果如何，梅西跨越三個時代的奮戰精神，早已成為世界足球史上最偉大的篇章。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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