郭天信破魔咒發聲「就想擺4棒怎麼樣？」 感謝3教頭成全登板

▲ 2026中職明星賽，郭天信登板救援終止自己明星賽連敗紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職明星賽19日明星隊以1比0擊敗中華隊，終於幫助味全龍郭天信終結個人明星賽9連敗魔咒。郭天信賽後在IG發文分享心情，笑稱自己是「9連敗的傳奇」，並透露第2戰賽前突然接獲總教練曾豪駒指示，先發打線全權交由他安排，讓他瞬間「興趣都來了」，不僅把自己排在第4棒，最終也如願帶領明星隊止敗。

郭天信過去連續4屆參加明星賽，不論效力台灣隊或明星隊，所屬球隊都吞下敗仗，今年首戰明星隊又以4比7落敗，讓他的明星賽連敗紀錄累積至9場。他在IG寫道，「一年一度的明星賽，真的很開心能夠繼續參加這個盛會，另一方面也是很開心可以繼續挑戰止敗。」

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儘管首戰落敗，郭天信仍對隊友充滿信心，「每個學長也都一直說放心，明天一定會贏的，我對此深信不疑。」到了第2戰賽前，曾豪駒直接把排打線任務交給郭天信，他透露，「我一聽整個興趣都來了，所以很快就把陣容擺出來了，我就是想把自己擺第4棒，怎麼樣！」

這套由郭天信親自操刀的打線也真的收到效果，陳鏞基4局上轟出陽春砲，攻下全場唯一分數。郭天信回憶當下興奮之情，「看到基哥打全壘打時，我就像個瘋子一樣亂吼亂叫，也很開心學長可以在最後一次的明星賽，擊出奠定勝基的全壘打。」

郭天信第2戰不只擔任第4棒，9局下更上演「二刀流」登板，最終幫助明星隊守住1比0勝果，正式告別9連敗。完成艱難的止敗任務後，他也特別感謝林岳平提供建議、葉君璋點頭答應，以及曾豪駒給予機會，並向中職會長蔡其昌與聯盟工作人員致謝。

兩天明星賽都吸引4萬名球迷進場，郭天信也特別向滿場球迷喊話，「感謝你們的進場，讓大巨蛋兩天都是滿場狀態，歡呼聲真的有夠大聲、氣氛有夠讚，讓我很享受在場上的時光。」最後不忘拿自己的連敗紀錄自嘲，以一句「我是9連敗的傳奇郭天信」為這趟終於成功破除魔咒的明星賽之旅收尾。

▲2026中職明星賽，賽後郭天信與陳鏞基一同跳應援舞。（圖／記者李毓康攝）