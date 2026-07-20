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希臘男神熬過「馬拉松惡戰」終於封王！　17個月冠軍荒告終

▲Stefanos Tsitsipas。（圖／達志影像／美聯社）

▲Stefanos Tsitsipas。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）終於重返冠軍行列！他在瑞士格施塔德公開賽男單決賽，歷經2小時17分鐘苦戰，以6比4、6比7（3）、6比3擊退比利時好手柯里尼翁（Raphael Collignon），本週第4度在3盤大戰中勝出，奪下睽違近17個月的ATP巡迴賽冠軍。

這座冠軍是西西帕斯自2025年3月杜拜站後，再度於巡迴賽捧起冠軍獎盃，也是他生涯第13座ATP巡迴賽單打冠軍；經歷長時間低潮後，他終於在格施塔德的紅土賽場找回勝利滋味。

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西西帕斯賽後激動表示，「我現在的感覺真的太瘋狂了，我就像撐過了一場馬拉松，這是非常漫長的一週；過去幾天，我打了好幾場瘋狂的比賽，每一場都讓人感覺永遠不會結束，但不知怎麼，我每次都能把握住機會，最終拿下勝利。」

他接著說，「今天的我不能再更幸運，也不能再更開心了，能夠一次又一次走上球場，完成這些事情，對我來說是非常不可思議的努力。」

「過去幾天，我一直得面對一些疼痛，因此必須承受許多不同的狀況；這個結果顯然是我在本週開始時，所能想像到最美好的結局。」

▲Stefanos Tsitsipas。（圖／達志影像／美聯社）

▲Stefanos Tsitsipas。（圖／達志影像／美聯社）

西西帕斯曾高居世界排名第3，但過去12個月始終未能找回最佳狀態，本週以世界第85名身分參賽；根據ATP數據，他在決賽製造13個破發點，成功兌現其中5次。

西西帕斯首盤率先以6比4拿下，但柯里尼翁在次盤展現韌性，透過搶7扳平戰局，面對丟掉次盤的挫折，西西帕斯在決勝盤迅速重整旗鼓，兩度攻破對手發球局，最終以6比3鎖定勝利。

靠著格施塔德站的冠軍積分，西西帕斯世界排名將於週一大幅上升30個名次，來到第55名；他也成為賽史首位在這項瑞士阿爾卑斯山賽事奪冠的希臘球員。

▲Stefanos Tsitsipas。（圖／達志影像／美聯社）

▲Stefanos Tsitsipas。（圖／達志影像／美聯社）

結束漫長且艱苦的一週後，西西帕斯透露，他接下來將先返家休養，為北美硬地賽季做準備。

「我要回家了，我需要休息一到兩天，這真的是非常漫長的一週。」西西帕斯說，「這週經歷了很多瘋狂的比賽，我需要恢復和休息，才能為美國賽季做好準備。」

「我很期待能在美國的賽事中爭取最好的成績，而為了做到這一點，我必須保持充沛體能，並為接下來連續幾週在外征戰做好準備。」

關鍵字： ATP、網球

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