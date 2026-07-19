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郭天信戴麥揭魔咒源頭：他一直講！馬傑森「比6」：贏了有60萬

▲ 2026中職明星賽，郭天信登板救援終止自己明星賽連敗紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，郭天信登板救援終止自己明星賽連敗紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，場上不只拚勝負，球員戴麥互動也成為一大亮點。馬傑森、郭天信先後戴上麥克風接受即時訪問，一個聊二游默契、自嘲中外野「是我最不具備的」，另一個則邊守備邊談自己排出的打線與調度，讓球迷直接聽見球員最真實的場上反應。

馬傑森首局戴麥登場，被問到與張士綸是否曾搭配二游，他表示賽前沒有特別配合過，但兩人都是游擊手出身，「以他游擊手的習性，一個眼神就知道要幹嘛。」看到郭天信站上打擊區時，他還立刻稱讚：「這打者很強喔！第4棒。」

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2局上馬傑森繼續戴麥聊天，談到自己想向吳念庭學習什麼，他笑說是「得點圈打擊能力」。至於場上球員頻頻比出「6」的手勢，他也直接揭曉答案：「因為贏了就有60萬。」此役被安排鎮守游擊手，被問及夢想守位，馬傑森回應是中外野，守備範圍最大，「是我最不具備的。」

4局下換郭天信戴麥受訪，身兼明星隊「操盤手」的他對自己排出的打序相當有信心，直言：「我覺得打序不錯。」由於總教練曾豪駒賽前將打線安排交給他，郭天信不只把自己排在第4棒，戴麥時還聊到希望「阿梅」梅賽鍶多投幾局。

談到自己的明星賽9連敗「魔咒」，郭天信也趁機吐槽源頭，笑說去年就是呂彥青一直講，才讓大家都知道這件事。至於為何原本把自己排在先發左外野，他給出的理由也很實際，「因為離休息室比較近。」右外野則交給年紀較小的岳政華，充分展現自己排守位的小巧思。

兩人一前一後戴麥，風格各自不同，馬傑森偏輕鬆聊天、笑點十足，郭天信則一邊背負止敗壓力、一邊實際參與排打線與調度。明星賽透過戴麥橋段，把球員平時不容易被聽見的場上對話直接送到球迷耳邊，也讓比賽多了不少臨場感與綜藝效果。

關鍵字： 明星賽中職戴麥馬傑森郭天信

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