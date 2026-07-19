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張奕上次守外野10年前！生涯首次「再見接殺」　感謝王威晨神提醒

▲2026中職明星賽，九局下半張奕上場守左外野。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，九局下半張奕上場守左外野。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋落幕，明星隊以1比0擊敗中華隊，終結郭天信明星賽9連敗魔咒。9局下最後一個出局數也充滿戲劇性，投手出身的張奕鎮守左外野，接殺許庭綸的飛球替比賽畫下句點。張奕賽後直呼緊張，特別感謝王威晨賽前一句話提醒站位，讓他完成生涯首次「再見接殺」。

9局下明星隊守備陣容大搬風，郭天信親自登板挑戰守住1分領先，張奕則站上左外野。郭天信面對林佳緯投出保送後，接著讓許庭綸擊出左外野飛球，張奕穩穩完成接殺，明星隊以1比0獲勝，也讓郭天信親手終結連敗魔咒。

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談到最後一球，張奕第一時間感謝王威晨，「我要謝謝威晨前輩，他說『張奕，靠左邊一點點』。」在隊友提醒許庭綸可能拉打後，他及時調整守備位置，果然順利等到這顆飛球。

被問到是否為生涯第一次「再見接殺」，張奕笑說：「第一次啊！我已經很久沒有守外野，上次守外野應該10年前吧。」他坦言站在外野時一直很緊張，所幸最後順利接住關鍵一球。戴培峰也稱讚他的表現，「張奕守得OK啊，可以、可以啊，Nice！」

明星隊教練後藤光尊則對張奕相當有信心，笑說：「張奕原本就是外野手，很安心地看他守住最後一個出局數。」至於許庭綸這一球沒能飛得更遠，平野惠一則幽默補刀：「要多做重訓了。」也為明星賽最後一幕增添趣味。

關鍵字： 中職明星賽張奕王威晨再見接殺郭天信

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