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快訊／震撼！富邦勇士3冠傳奇洋將　辛特力宣布退役

記者杜奕君／綜合報導

被視為台灣PLG職籃史上「最偉大洋將」，曾幫助台北富邦勇士奪下冠軍3連霸，個人兩度奪得總冠軍賽MVP殊榮的人氣洋將辛特力（Mike Singletary），19日晚間透過個人社群無預警宣布退役，結束17年球員生涯。辛特力表示，「籃球像是我的初戀，但也是時候向這段初戀道別，邁向人生下一個階段了。」

現年37歲，被稱為「德州傳奇」的辛特力，自2020年加盟勇士以來，就迅速成為球隊核心洋將戰力，曾幫助勇士完成PLG職籃冠軍3連霸，個人也拿下過兩次FMVP以及年度得分王等殊榮。

不過在台灣遭遇嚴重運動傷害後，辛特力一度告別台籃舞台，上賽季中途則回鍋效力勇士，不過整體狀態已大不如前，季末也鮮少獲得上場空間，在賽季結束後，也正式宣布高掛球鞋退役。

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辛特力在個人社群發文如下：

籃球一直是我生命中最重要的一部分，從我有記憶以來便是如此。它是我心靈的避風港，也是我的初戀。

而如今，是時候向這段初戀道別，邁向人生下一個階段了。

籃球以無數種方式塑造了今天的我。它帶給我難以忘懷的回憶、受用一生的友誼，以及親身體驗世界各地不同文化的機會。更重要的是，它讓我有機會成為更好的朋友、丈夫、父親，以及更成熟的人。這項運動帶給我的人生體悟，遠比任何冠軍榮耀或獎盃更加深遠，而我也將永遠心懷感恩。

我要感謝一路上支持過我的每一位教練、隊友、球團、球迷、朋友與家人。你們的鼓勵、信任與愛，對我的意義遠遠超乎你們所能想像。我真切地在這段旅程的每一步中感受到這一切。

最重要的是，感謝祢，主啊，讓我能夠實現一個曾經看似遙不可及的夢想。感謝祢為我開啟那些我從未想像過的機會，讓我能與全世界的球迷分享這項運動，更重要的是，能與家人一同經歷這段旅程。

籃球在我心中永遠都有無可取代的位置，我對它的熱愛也永遠不會消失。但此刻，是時候迎接新的篇章了，我也期待看見神接下來為我預備的人生道路。

謝謝你，籃球。

▲▼台北富邦勇士辛特力。（圖／記者李毓康攝）

▲台北富邦勇士傳奇洋將辛特力宣布退休。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 辛特力富邦勇士PLG台籃Mike Singletary

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