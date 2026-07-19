郭俊麟、陳冠宇太有愛！投手丘比心紀念求婚周年　登板還穿17號球衣

▲▼2026中職明星賽，郭俊麟穿著陳冠宇的球衣上場投球。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，郭俊麟、陳冠宇再度展現好交情。兩人賽前特別來到投手丘比出愛心，紀念去年明星賽郭俊麟在此向女友求婚的浪漫時刻，還被現場主持人打趣：「我們都是愛情見證人。」沒想到9局下郭俊麟臨危受命登板時，更直接穿著陳冠宇的17號球衣亮相，成為比賽另一段有愛花絮。

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去年明星賽同樣在台北大巨蛋舉行，郭俊麟賽後在陳冠宇等隊友協助下，於投手丘向女友驚喜求婚成功。相隔一年再回到明星賽舞台，郭俊麟與陳冠宇賽前特別在同一座投手丘留下愛心合照，也讓這段明星賽回憶再度被喚起。

9局下明星隊啟用「傳奇卡」，由林英傑登板對決中華隊代打林智勝，不料林智勝擊出的強勁滾地球直接擊中林英傑腳部，林英傑隨即退場，明星隊緊急換上郭俊麟接替。郭俊麟登板時身上穿的不是自己的球衣，而是陳冠宇的17號戰袍，再度展現兩人的好交情。

郭俊麟接替後讓李勛傑擊出飛球出局，隨後代跑的曾子祐盜壘失敗，順利抓下2個出局數，再將投手丘交給「二刀流」郭天信完成最後任務。從賽前投手丘比愛心，到比賽尾聲穿著好友17號球衣臨危登板，郭俊麟與陳冠宇也為今年明星賽留下另一段充滿友情的有趣畫面。