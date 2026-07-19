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陳鏞基開轟重返游擊！明星賽終章感性發聲　讚王建民飛身寶刀未老

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基生涯最後一次參加明星賽，與江坤宇復刻當年的合照。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日落幕，陳鏞基在生涯最後一次明星賽留下難忘回憶，不僅轟出生涯明星賽首轟，更成為明星隊1比0獲勝的唯一分數，成功實現郭天信不斷向他喊話「基哥，尻大支的啦！」的願望，幫助學弟終結9連敗魔咒。8局上他還與「傳奇卡」王建民正面交鋒，最終擊出投手前滾地球形成雙殺，陳鏞基笑讚，「說真的，他還可以跳起來完成雙殺，寶刀未老啦！」

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陳鏞基4局上轟出陽春砲，以43歲6天成為明星賽史上最年長開轟球員，同時也是他生涯明星賽首轟。他坦言事前並不知道，「我覺得很神奇，也覺得自己很幸運，很感謝球迷的愛戴，讓我有這個機會可以在明星賽出賽，這是一個很棒的回憶，我永遠會記得這一刻。」

全壘打出爐後，向來不太會停下來欣賞球飛行軌跡的陳鏞基，這次難得甩棒並放慢腳步繞壘，「我打全壘打沒有跑那麼慢，我本來都跑比較快一點，可是我想享受一下那個過程，所以跑得有點慢。」他也透露，由於先前下放二軍後已有一段時間沒有正式比賽，因此希望透過明星賽調整狀況，兩天比賽都以認真態度面對。

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基生涯最後一次參加明星賽，回到熟悉的游擊防區。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，陳鏞基生涯最後一次參加明星賽，回到熟悉的游擊防區。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽單場MVP陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

這一轟最終成為全場唯一分數，幫助明星隊以1比0獲勝，也終結郭天信明星賽9連敗魔咒。陳鏞基透露，郭天信求勝心相當強烈，「因為我打他後面，他一直跟我說：『基哥，尻大支的啦！』一路上一直跟我這樣講。」他也感受到郭天信背負的壓力，「感覺得出來他壓力很大，很想贏，他不想要超過10場，就終結掉了。」

明星隊此役並非一路順遂，6局下甚至面臨無人出局的危機，最終靠雙殺守住1分領先。陳鏞基笑說，「我打明星賽以來，第一次那麼專注、那麼專心在守備。」最終明星隊真的守住這寶貴的1分，也讓他的全壘打成為致勝一擊。

8局上明星賽安排另一段經典畫面，王建民透過「傳奇卡」登板，與陳鏞基上演昔日旅美名將對決。被王建民虧沒有全力揮棒，陳鏞基笑說，「因為我不知道怎麼打，對到前輩了。」最終他擊出投手前滾地球，王建民親自接球後策動雙殺，「他也很久沒有比賽了，希望藉由這種方式娛樂球迷。說真的，他還可以跳起來，然後雙殺，寶刀未老啦！」

9局下2出局後，陳鏞基還回到熟悉的游擊防區。他坦言感覺有些陌生，「真的太久沒有守游擊了。」回想返台加盟統一獅的第一年就是擔任游擊手，如今職棒生涯最後一年再次回到老位置，「哪怕是一個出局，讓我回味一下這種感覺，我覺得還不錯，謝謝總教練給我這個機會。」

陳鏞基鎮守游擊時，還與江坤宇搭肩合影，復刻14年前兩人在明星賽留下的經典照片。看著當年還是小球員的江坤宇，如今已成為中職頂尖球星，陳鏞基說，「現在他也承接了中華職棒的明星、頂級明星，希望他好好加油。也很開心今年最後一年的明星賽，可以跟他一起同隊。」

從生涯明星賽首轟、改寫最年長開轟紀錄，到對決王建民、重返游擊，再與江坤宇復刻跨越14年的合影，陳鏞基為最後一次明星賽寫下豐富篇章。他感性表示，會永遠記得這一刻，「我會珍惜接下來剩兩個月的時間。」

▲▼2026中職明星賽，賽後郭天信與陳鏞基一同跳應援舞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽，賽後郭天信與陳鏞基一同跳應援舞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 陳鏞基中職明星賽首轟王建民統一獅

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