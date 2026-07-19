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郭天信喊「基哥來一發大的」成真！　登板終結9連敗直呼九死一生

▲▼2026中職明星賽，郭天信。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，郭天信。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽第2戰19日在台北大巨蛋落幕，明星隊靠陳鏞基4局上陽春砲，以1比0擊敗中華隊；過去連續吞下明星賽9連敗的郭天信，不僅親自安排打線，9局下更在2出局後登板關門，成功抓下最後一個出局數，終於終結多年「魔咒」。

賽後被要求用4個字形容心情，他笑說：「他們不是幫我想好了嗎？九死一生！」

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郭天信過去不論代表台灣隊或明星隊，所屬球隊都未能贏球，本屆首戰明星隊又以4比7落敗，讓他的明星賽連敗場次累積至9場；第2戰他乾脆接下排打線任務，將自己安排在第4棒，並把陳俊秀與陳鏞基兩名右打者放在前後保護。

「龍貓教練今天給我的名單，只有俊秀前輩跟基哥兩個右打，就把他們擺在我前後保護我。」郭天信笑說，這項安排最後確實收到效果，陳鏞基4局上轟出全場唯一一發全壘打，也成為明星隊致勝關鍵。

看到陳鏞基開轟，郭天信興奮到在休息區不斷吶喊，甚至因此喊到燒聲，「就開始亂吼，才會變現在這樣（燒聲），謝謝基哥。」

郭天信透露，自己從前一天就不斷向陳鏞基喊話，「基哥來一發大的、來一發大的」，沒想到老大哥真的開轟，他也興奮盛讚：「真的來一發大的，真男人！」

陳鏞基此役不僅締造明星賽史上最年長全壘打紀錄，也是生涯明星賽首轟；郭天信直言，兩天賽事中最難忘的畫面正是這一棒，「基哥最後一年參加明星賽，也是他明星賽的第一支全壘打，對他來說特別有意義，也很榮幸可以參與在其中。」

至於9局下突然登板，郭天信透露，這個點子其實來自林岳平；由於他先前已被蔡其昌代打換下，林岳平提議，若明星隊在9局下2出局時仍保持領先，就啟用「9連敗傳奇卡」，讓郭天信親自登板。

「餅總就說，不然9局下兩出局，如果還贏的話，就用『9連敗傳奇卡』讓你上去。」郭天信隨後詢問龍隊總教練葉君璋，曾豪駒也點頭同意，最終促成這段特別安排。

郭天信坦言，向葉君璋詢問時，其實相當擔心被拒絕，「我蠻怕被他打槍的。」葉君璋最後回應：「唉唷，好喔，可以喔。」讓他隨即前往牛棚準備。

不過郭天信最後並未只面對一名打者，他先對林佳緯投出四壞球保送，接著才讓許庭綸擊出左外野飛球出局，親手收下比賽最後一個出局數。

許庭綸敲出飛球的瞬間，郭天信甚至一度以為球可能飛出牆外，「我當下其實嚇一下，所以馬上蹲下來。」直到左外野手完成接殺，才讓他真正鬆了一口氣。

成功終止9連敗後，郭天信也不忘展現幽默；被問到未來如何回報陳鏞基，他笑說：「如果後面例行賽有遇到，我就盡量不要撲他的球。」隨後趕緊補充，「沒有啦，開玩笑的。」

賽後葉君璋也特別向郭天信道賀，對他說：「恭喜喔，水喔。」郭天信則表示，很開心能連續5年參與明星賽盛會，也期待未來還有更多機會與球迷共襄盛舉。

關鍵字： 中華職棒明星賽、郭天信

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