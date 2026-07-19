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後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

記者胡冠辰／台北報導

2026年中職明星賽第2戰19日在台北大巨蛋登場，明星隊教練團不只在場邊運籌帷幄，更親自下場守備；平野惠一與後藤光尊在7局下分別鎮守二壘、游擊，重現昔日在歐力士並肩作戰的光景，賽後兩人談起這段特別體驗，平野笑稱一切都是後藤的「命令」。

▲▼ 2026中職明星賽，平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

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7局下明星隊大幅調整守備陣容，平野惠一站上二壘，後藤光尊鎮守游擊，江坤宇則移防三壘；當時一壘有跑者，許庭綸擊出三壘方向滾地球，江坤宇接球後傳向二壘，平野踩壘再轉傳一壘，順利完成雙殺，精彩守備引起全場歡呼。

談到兩人同場守備是否事前安排，平野透過翻譯笑說，是後藤直接告訴他：「這是我的命令，你要上場比賽。」因此自己才會站上場內。

後藤對平野的表現也給予高度評價，直言他的身手和現役時期幾乎沒有差別，「傳球還是很好。」兩人過去效力歐力士時曾多次搭配，這次在明星賽再度並肩守備，也讓不少往事湧上心頭。

平野透露，兩人在休息區就曾聊起過去，感嘆能夠重新搭檔相當懷念，不過比起場上的風光，他印象最深的反而是當年艱苦訓練的日子。

平野表示，後藤當年擁有相當出色的身體素質，各方面能力都很突出，自己只能不斷在後方追趕，「以前都是那種拼命、艱苦練習的回憶。」

▲▼ 2026中職明星賽，後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

後藤則特別提到兩人守備時的默契，當一壘有跑者時，必須隨時考量盜壘可能，二壘手與游擊手要立即判斷由誰進壘接捕手傳球，他表示，過去兩人只要一個眼神交會，就能清楚知道彼此的想法，「那時候的眼神配合真的非常好。」

不過平野完成雙殺轉傳後，一度露出肩膀不適的神情；被問到是否因傳球造成疼痛，他開玩笑把責任推給老戰友，「肩膀很痛，都是後藤教練的錯。」隨後才解釋，並不是因為球來得太強，而是自己完全沒有熱身，就直接完成傳球。

後藤此役除了參與守備，也站上打擊區，平野談到老戰友的揮棒表現，同樣給予肯定，認為後藤從第一顆好球就積極出棒，「不愧是後藤教練。」

至於參加明星賽是否有特別準備，後藤坦言並沒有刻意安排，但球團前一天就強烈要求他必須上場打擊，由於這是他帶隊的第一年，自認沒有拒絕的理由，因此選擇配合安排。

關鍵字： 中華職棒明星賽、後藤光尊、平野惠一影音

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