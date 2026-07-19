王建民對決蔡其昌緊張到手汗！原本只投1人　教練團竟不讓他下

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，「台灣之光」王建民披上熟悉的40號戰袍，透過「傳奇卡」再度站上投手丘，首名對手就是中職會長蔡其昌。王建民賽後坦言，原本只設定投蔡其昌1人，沒想到教練團不讓他退場，還笑說這次登板比兩年前更緊張，「因為是對會長，我怕丟到他，所以都會出手汗。」

王建民與蔡其昌對決過程還出現ABS好球帶挑戰，王建民透露，事前就知道蔡其昌想體驗ABS，因此知道會有這個橋段。談到投球內容，他笑說有一球是真的沒投進去，「好險裁判又撿了一個壞球。」至於如何評價蔡其昌的打擊，他稱讚：「會長還是滿勇敢站在打擊區的，滿靠近本壘板，他不會去閃躲。」最終蔡其昌敲出安打，隨後由陳傑憲代跑。

▲▼ 2026中職明星賽，王建民。（圖／記者李毓康攝）

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原本王建民的任務只有對決蔡其昌，他透露，打席結束後就向教練團表示，「會長已經換，你們也要換我。」沒想到教練團完全不理他，讓他只能繼續投下去。面對久違的實戰投球，王建民原本對自己的要求也不高，「只要能到110公里應該就不錯。」得知實際球速達標後，他也笑了出來，最後親自接下陳鏞基擊出的滾地球，策動雙殺完成任務。

再度踏上大巨蛋投手丘，王建民坦言感覺仍然「滿習慣的」，現場球迷的熱烈掌聲也讓他相當感動。他特別向球迷喊話，「感謝球迷繼續支持中華職棒，讓中華職棒可以越來越好，也希望更多球迷繼續來幫我們球員加油。」這場王建民與蔡其昌、陳鏞基等人的「傳奇對決」，也為明星賽留下難忘畫面。