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快訊／王建民登板對決蔡其昌！會長一棒穿越防線　還啟用ABS挑戰

▲▼ 2026中職明星賽，王建民登板。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，王建民登板。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，場上「傳奇卡」驚喜不斷，7局下中信兄弟總教練平野惠一站上二壘防區、富邦悍將總教練後藤光尊鎮守游擊，江坤宇則移防三壘，平野更與子弟兵江坤宇聯手完成雙殺。

戰況進入8局上再掀高潮，中職會長蔡其昌代打，正面對決披上40號戰袍登板的王建民，最終敲出穿越安打，引爆大巨蛋歡呼聲。

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▲▼ 2026中職明星賽，中職會長蔡其昌 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，中職會長蔡其昌 。（圖／記者李毓康攝）

7局下出現罕見的教練、球員同場守備畫面，平野惠一站上二壘，後藤光尊移防游擊，原本鎮守游擊的江坤宇則改守三壘；面對中華隊進攻，平野與江坤宇展現默契，攜手完成一次雙殺守備，成為場上亮點。

8局上明星隊再度啟用「傳奇卡」，安排蔡其昌上場代打；中華隊也同步出牌，換上背號40號的王建民登板，形成話題十足的投打對決，隨著王建民站上投手丘，大巨蛋現場氣氛瞬間沸騰。

▲▼ 2026中職明星賽，中職會長蔡其昌 。（圖／記者李毓康攝）

蔡其昌打席期間還啟用ABS好球帶挑戰系統，不過球數來到0好3壞，面對王建民接下來的投球，蔡其昌沒有放過機會，揮棒敲出穿越防線的安打，成功站上一壘，也讓全場響起熱烈歡呼。

這也是蔡其昌最後一屆以中職會長身分參與明星賽，他不僅親自站上打擊區，還從王建民手中敲出安打，為任內最後一次明星賽留下難忘畫面。

蔡其昌上壘後，明星隊換上陳傑憲代跑；下一棒陳鏞基擊出雙殺打，中華隊一口氣抓下兩個出局數，完成這段傳奇對決後，中華隊隨即再度更換投手，結束王建民此次明星賽登板任務。

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