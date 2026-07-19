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梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

▲西班牙19歲天才亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲超級電腦力挺西班牙將在本屆世界盃奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽即將迎來最終巔峰對決！明（20）日冠軍戰將由衛冕軍阿根廷對決「無敵艦隊」西班牙。這場史詩大戰最受矚目的焦點，莫過於39歲傳奇球王梅西（Lionel Messi）與19歲巴薩天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）的跨世代交鋒。根據數據網站《Opta》超級電腦最新模擬，西班牙奪得隊史第二座世界盃冠軍的機率高達59.6%，略勝阿根廷一籌。

身為衛冕軍的阿根廷，本屆賽事火力全開，目前累積攻入19球傲視群雄。數據顯示，自2022年卡達世界盃首戰爆冷敗給沙烏地阿拉伯後，藍白軍團在世界盃正賽已連續13場比賽至少攻進2球，進攻端表現極其穩定。

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此外，阿根廷更擁有一項令對手膽寒的「遠射武器」，本屆已有5次禁區外破門紀錄；相較之下，西班牙雖然創造更多射門機會，但目前僅攻入13球，且尚未有任何遠距離進球轉化，顯示阿根廷在破解密集防守上，擁有更多元的攻擊手段。

不過，西班牙能一路過關斬將，靠的是近乎窒息的「神級防守」。《Opta》數據指出，西班牙至今僅失1球，預期失球值（xGA）2.1更是大會最佳。準決賽面對姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國豪華鋒線，西班牙成功將對手14次射門限縮至僅4次射正，防守穩定度驚人。

體能狀況可能成為此戰的關鍵變數，阿根廷在晉級過程中兩度踢進延長賽，比西班牙多消耗了約60分鐘的比賽時間。雖然阿根廷總跑動距離較高，但若換算成90分鐘數據，西班牙球員的衝刺次數與高位逼搶頻率更為出色，這對平均年齡較高的阿根廷陣容將是巨大考驗。

這場決賽不僅是國家的榮耀之戰，更是巴薩新舊「10號傳人」的交棒舞台。梅西與亞馬爾兩人在本屆賽事合計嘗試209次盤帶，佔了兩隊總數的43%。

歷史紀錄也將在此役改寫，梅西將以39歲25天之齡，成為世界盃決賽史上最年長出賽球員；而年僅19歲6天的亞馬爾，則將成為決賽史上第3年輕的非門將球員，僅次於巴西球王比利（Pelé）與義大利傳奇貝爾戈米（Giuseppe Bergomi）。

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西將率領阿根廷挑戰衛冕連霸。（圖／達志影像／美聯社）

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