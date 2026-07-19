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林恩宇K掉後藤光尊重現「割喉」名場面！致敬餅總掀高潮

▲ 2026中職明星賽，林恩宇。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，林恩宇。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，陳鏞基4局上敲出生涯首支明星賽全壘打，6局下雙方接連啟用「傳奇卡」，由許銘傑與高國輝上演富邦教練團投打對決；戰況進入7局上再掀高潮，中華隊投手教練王建民率先拿球走上場，一度讓全場球迷以為他將親自登板，現場瞬間爆出巨大驚呼聲。

7局上中華隊使用「傳奇卡」更換投手，王建民先拿著球走向投手丘，讓台北大巨蛋觀眾誤以為「台灣之光」準備登板，現場歡呼聲四起；不過最終接下投球任務的是昔日「小雞」林恩宇，王建民則將球交到他手中。

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明星隊隨即同樣祭出「傳奇卡」，安排現任富邦悍將總教練後藤光尊上場代打，形成另類的教練對決。

▲▼ 2026中職明星賽，後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

林恩宇面對後藤光尊展現壓制力，最終成功送出三振；完成出局數後，他更在投手丘上做出「割喉」慶祝動作，向場邊統一獅總教練林岳平致敬，這也是林岳平球員時期完成關鍵出局後的經典動作，這個致敬橋段再度炒熱現場氣氛。

隨後明星隊換上張志豪代打，雙方纏鬥至2好2壞，隨後王建民走上投手丘，並和張志豪一起與林恩宇溝通，考量林恩宇的身體狀況，希望他不要過度勉強。

中華隊隨後決定換投，林恩宇結束這次明星賽登板任務，由李欣穎接替投球；雖然登板時間不長，但從王建民拿球引發全場暴動，到三振後重現林岳平經典慶祝動作，林恩宇仍為7局上留下充滿話題的畫面。

▲ 2026中職明星賽，林恩宇與張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽，林恩宇與張志豪。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華職棒明星賽、富邦悍將、林恩宇、後藤光尊

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