許銘傑、高國輝「傳奇卡」同場對決！　6局下富邦教練內戰

▲ 2026中職明星賽，許銘傑。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，前5局場上除了陳鏞基開轟寫下明星賽最年長全壘打紀錄，6局下更接連出現「傳奇卡」驚喜。

明星隊先派出許銘傑登板，中華隊隨後也祭出高國輝代打，上演富邦悍將教練團之間的投打對決，瞬間炒熱現場氣氛。

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雙方前3局形成投手戰，明星隊直到4局上才由陳鏞基敲出陽春砲突破僵局，也讓生涯最後一次明星賽留下難忘一幕。

戰況來到6局下，明星隊率先使用「傳奇卡」，更換背號23號的許銘傑登板，許銘傑目前在富邦悍將擔任教練，此役重披球衣站上投手丘，也讓現場球迷響起熱烈歡呼。

不過許銘傑登板後，先被宋嘉翔敲出安打，中華隊隨即同樣啟用「傳奇卡」，安排高國輝上場代打，形成富邦教練團的正面交鋒。

更有趣的是，當時明星隊蹲捕的捕手正是富邦悍將戴培峰，場上頓時形成「富邦投手教練對決富邦打擊教練，再由富邦捕手接球」的特殊畫面。

許銘傑與高國輝纏鬥後投出四壞球保送，這場充滿話題的「富邦內戰」最終沒有分出高下，明星隊隨後更換投手，由呂彥青接替登板，許銘傑則在全場掌聲中退場休息，為6局下留下充滿回憶與歡笑的明星賽橋段。